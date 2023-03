Formel 1: Comeback-Hammer! Sky bestätigt Rückkehr von Ex-Weltmeister

Nach kurzer Unterbrechung ist Nico Rosberg wieder zurück bei Sky Deutschland. Der Ex-Weltmeister wird bei den Übertragungen der Formel 1 ab dieser Saison wieder als Experte mit vor Ort sein. Das gab der Pay-TV-Riese am Donnerstag (23. Februar) offiziell bekannt.

Bei insgesamt fünf Rennen wird Nico Rosberg für Sky bei der Formel 1 vor Ort sein und seine Expertise zum Besten geben.

Formel 1: Rosberg wieder Experte bei Sky

Nachdem Nico Rosberg im letzten Jahr im Aufgebot der Experten von Sky Deutschland gefehlt hatte, kehrt der Formel-1-Weltmeister von 2016 nun wieder zurück. Das bestätigte Sky auf Anfrage dieser Redaktion.

Für die aktuelle Saison sind fünf Einsätze geplant. In Bahrain, Imola (Italien), Budapest (Ungarn), Monza (Italien) und Katar soll Nico Rosberg als Experte mit vor Ort sein. Rosberg wird neben seinen Einsätzen für den deutschen Ableger von Sky aber auch weiterhin für die Kollegen von Sky UK und Italia Einsätze haben.

Nico Rosberg ist zurück als Experte bei Sky Deutschland. Foto: IMAGO / Mandoga Media

Der 38-Jährige fuhr von 2006 bis 2016 in der Formel 1. 2012 feierte er in China seinen ersten WM-Erfolg, 2016 stieg er dann endgültig auf den F1-Thron. Nach zwei Vize-Meisterschaften in Folge konnte er endlich seinen Teamkollegen Lewis Hamilton schlagen. Mit dem Weltmeister-Titel im Gepäck beendete er dann aber auch seine Karriere.

Das ist das Formel-1-Team von Sky

Neben Rosberg gehören erneut die Ex-Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und Timo Glock zum Expertenteam von Sky. Zudem erwarten die Sky-Zuschauer die gewohnten Gesichter: Moderator Peter Hardenacke, Reporterin Sandra Baumgartner (künftig auch Co-Kommentatorin bei einzelnen Sessions), Kommentator Sascha Roos und Data-Analyst Leo Lackner.

Mehr News:

Geplant ist für die neue Saison zudem eine engere Zusammenarbeit mit den Sky-Kollegen aus Großbritannien und Italien. Die Expertinnen Naomi Schiff und Danica Patrick, sowie die Moderatorinnen Rachel Brookes und Natalie Pinkham sollen hin und wieder auch bei Sky Deutschland auftauchen.