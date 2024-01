Formel 1: Jetzt also doch – Mega-Comeback steht bevor

Gerüchte um dieses Mega-Comeback gibt es schon länger in der Formel 1, zuletzt wurden aber immer wieder Zweifel laut. Jetzt scheint aber doch endlich alles seiner Wege zu gehen: Madrid steht vor einer Rückkehr in den Formel-1-Kalender.

Berichten aus Spanien zufolge wird Madrid ab 2026 in die Formel 1 aufgenommen. Die offizielle Verkündung soll bereits in der nächsten Wochen erfolgen.

Formel 1: Madrid vor Comeback

Der Formel-1-Kalender steht offenbar vor einer größeren Veränderung: Ab 2026 soll die Formel 1 nach Madrid zurückkehren. Das berichten sowohl die spanische Zeitung „AS“ als auch die spanische Nachrichtenagentur „AP“. Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen und bald verkündet werden. Politische Quellen sollen dies bereits bestätigt haben. Das Formel-1-Rennen soll in Madrid auf dem Messegelände IFEMA stattfinden.

Die „AS“ zitiert sogar Isabel Diaz Ayuso, die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Isabel Díaz Ayuso, die ihre „Begeisterung“ für das ehrgeizige Projekt zum Ausdruck brachte: „Keine Verwaltung und kein Land könnte ein solches Projekt ablehnen, denn es wird zur Marke Madrid und zur Marke Spanien beitragen.“ Es wäre ein Comeback nach über 40 Jahren. Zuletzt fand 1981 ein Rennen auf dem Circuito del Jarama in Madrid statt.

Vor Weihnachten hatte es bereits Gerüchte gegeben, der Deal sei durch. Damals dementierte allerdings Carmelo Sanz de Barros, FIA-Senatspräsident und auch Präsident des spanischen Automobilverbands (Real Automovil Club de Espana), die Gerüchte. Er bestätigte damals die Überlegungen, betonte aber, dass noch längst nichts fix sei (Hier mehr!). Jetzt hat sich das offenbar geändert.

Ein Problem ist noch ungeklärt

Allerdings gibt es noch ein Problem, dass man klären muss: Der Große Preis von Spanien findet bis 2026 noch in Barcelona statt. Der Circuit de Barcelona-Catalunya besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Dementsprechend müssten in den Jahr gleich zwei Rennen in Spanien stattfinden. Das scheint aber nicht denkbar. FIA-Präsident Stefano Domenicali sagte zuletzt: „Ich glaube nicht, dass wir mittelfristig, nach 2026, in der Situation sein werden, zwei Rennen in Europa im gleichen Land zu haben, es sei denn, es ändert sich etwas und es wird anders.“