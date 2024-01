Tolle Nachrichten für deutsche Formel-1-Hoffnung – Team gibt es offiziell bekannt

Nach dem er in die Akademie von Red Bull aufgenommen wurde, geht die deutsche Formel-1-Hoffnung jetzt den nächsten Schritt: Tim Tramnitz hat ein Team in der Formel 3 gefunden und steigt damit eine Rennserie auf.

Das MP Motorsport Team gab am Mittwoch (17. Januar) offiziell die Verpflichtung von Tim Tramnitz bekannt. Damit kommt der 19-Jährige seinem Traum von der Formel 1 noch einen Schritt näher.

Formel-1-Hoffnung Tramnitz unterschreibt bei MP Motorsport

Im vergangenen Jahr fuhr Tramnitz noch in der Formula Regional European Championship, jetzt darf er erstmals in der Formel 3 ran. Diesen Weg ebnet er sich selbst durch starke Auftritte bei den Nachsaison-Tests und seinen Wechsel in das Red Bull Junior Team.

+++ Formel 1: Es geht Schlag auf Schlag! Mercedes verkündet nächsten Kracher +++

Bei den Nachsaison-Tests fuhr Tramnitz in Jérez, Barcelona und Imola für MP und kam schnell auf Touren. So kam die Zusammenarbeit zwischen dem niederländischen Motorsportteam und dem deutschen Nachwuchsfahrer schnell zu Stande.

„Es ist wunderbar, mit einem Team wie MP Motorsport in die FIA Formel 3 aufsteigen zu können“, sagte Tramnitz. „Sie haben in jeder Einsitzer-Kategorie, in der sie angetreten sind, gewonnen, und ich bin zuversichtlich, dass ihre Erfahrung dazu beitragen wird, in der FIA F3 von Anfang an auf der Höhe zu sein. Es war eine Freude, das Auto auf diesen drei Strecken zu testen, und ich habe gut mit dem Team zusammengearbeitet. Jetzt gilt es, das auf die Rennen zu übertragen – ich kann es kaum erwarten, loszulegen!“

Das könnte dich auch interessieren:

„Mehr als bereit für den Schritt“

„Wir freuen uns sehr, dass Tim ein neues Mitglied in unserem FIA Formel-3-Fahreraufgebot wird“, sagte MP Motorsport-Teamchef Sander Dorsman. „Er war während seiner gesamten Zeit in der FRECA eine Kraft, mit der man rechnen musste, daher ist er mehr als bereit für den Schritt auf die nächste Ebene. Die Tests haben gezeigt, dass er mit den erfahreneren Fahrern mithalten kann. Ich bin mir sicher, dass Tim dem Namen Red Bull 2024 alle Ehre machen wird.“

Mitte Oktober wurde Tramnitz in die Akademie von Red Bull aufgenommen. Das Formel-1-Team unterstützt den 19-Jährigen bei seinem Weg in die Formel 1. Schon seit der Bekanntgabe war klar: Tramnitz fährt 2024 in der Formel 3 – nun ist auch sicher, für welches Team er starten wird.