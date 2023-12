Formel 1: Überraschende Wende! Deal steht auf wackligen Beinen

Vor kurzem machte in spanischen Medien eine Meldung die Runde: Madrid bekommt ein Formel-1-Rennen und löst Barcelona als Spanien-GP ab, hieß es darin. Der Deal stünde demnach kurz dem Abschluss.

Ein Verantwortlicher der FIA hat diese Berichte nun vehement diskutiert. Noch sei überhaupt nichts entschieden, der FIA läge nicht einmal ein Antrag vor. Ob die Formel 1 also bald in Madrid fährt, steht noch gar nicht fest.

Formel 1: Wirbel um Rennen in Madrid

Ab 2026 soll ein Rennen in Madrid auf dem Messegelände IFEMA stattfinden, die Verkündung solle zeitnah folgen. Das berichtete zuletzt das spanische Portal „Okdiario“ (Hier mehr dazu!). Jetzt dementierte Carmelo Sanz de Barros, FIA-Senatspräsident und auch Präsident des spanischen Automobilverbands (Real Automovil Club de Espana), die Gerüchte. Es gebe zwar Überlegungen, fix sei aber längst noch nichts.

+++ Formel 1: Traditionsstrecke vor dem Aus? Experte wird deutlich – „Das einzige Juwel“ +++

Bislang sei beim spanischen Motorsport-Verband noch nichts eingegangen: „Hat der spanische Verband das Projekt bis heute erhalten, um es zu analysieren, zu untersuchen und zu umreißen? Nein, sie haben es noch nicht gesehen. Dieser besondere Schritt ist noch nicht erfolgt“, so der Präsident des Verbandes fest.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

„Niemand von uns hat an diesem Projekt gearbeitet“

Weiter erklärte er den Prozess: „Wenn der spanische Verband der Meinung ist, dass es sich um ein gültiges Projekt handelt und dass er daran interessiert ist, wohin leitet er es dann weiter? An die FIA, denn die muss es homologieren. Wenn es sich um einen halben Stadtkurs handelt, muss man diesen zunächst homologieren und zertifizieren. Wenn also der spanische Verband nichts erhalten hat, dann hat er auch nichts an die FIA geschickt, also hat die FIA auch nichts erhalten. Insofern hat bisher niemand von uns an diesem Projekt gearbeitet, entgegen der Presseberichte der letzten Tage.“

Das könnte dich auch interessieren:

Komplett aus der Luft gegriffen sind die Gerüchte um einen Großen Preis von Spanien in Madrid wohl nicht, allerdings ist ein Deal noch längst nicht auf der Zielgeraden. De Barros sagt, dass er und die FIA offen dafür seien, die Pläne zu bewerten, sobald sie diese erhalten haben.