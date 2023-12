Formel 1: Hammer bahnt sich an – Deal wohl kurz vor dem Abschluss

Die Formel 1 hat offenbar den nächsten Deal eingetütet: Ab 2026 soll die Königsklasse des Motorsports in Madrid fahren. Die spanische Hauptstadt bekam nach langen zähen Verhandlungen jetzt wohl den Zuschlag.

Für ein andere spanische Strecke könnte diese Entwicklung allerdings das Aus in der Formel 1 bedeuten. Das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya steht nun gewaltig auf der Kippe.

Formel 1: Madrid bekommt wohl eigenen GP

Die Formel 1 fährt ab 2026 in der spanischen Hauptstadt Madrid. Das soll noch in dieser Woche verkündet werden, berichtet das spanische Portal „Okdiario“. Demnach habe es nach langen zähen Verhandlungen endlich einen Durchbruch gegeben. Gerüchte über ein Rennen auf dem Messe- und Kongresszentrums IFEMA nordöstlich von Madrid gibt es schon länger.

Zuletzt wurde 1981 ein Rennen in Madrid auf dem Circuito del Jarama ausgetragen, nun kehrt die Formel 1 wohl in die spanische Hauptstadt zurück. Zentrum der Strecke soll das Messegeländer IFEMA im Stadtteil Valdebebas sein. Dabei will man sich an den neusten Stadtkursen orientieren.

Noch ist der Deal nicht offiziell, allerdings kündigte José Vicente de los Mozos, der Vorsitzende des Exekutivausschusses des Messe- und Kongresszentrums IFEMA, schon im Juli an, dass die Unterschrift erfolgen würde. Der spanische Automobilverband sei darüber informiert worden, hieß es damals. Seit März ist Madrid Gastgeber der offiziell genehmigten und gut angenommenen Formel-1-Ausstellung, was beim Bewerbungsprozess geholfen haben soll.

Barcelona vor dem Aus?

Für die Strecke in Barcelona könnte es nun aber eng werden. Der Vertrag mit der Formel 1 läuft noch bis einschließlich 2026. 2026 wird es also zwei Rennen in Spanien geben. Vermutlich ein Rennen unter dem Namen „Großer Preis von Spanien“ und ein Rennen unter dem Namen „Großer Preis von Madrid“. Ob die Formel 1 den Vertrag mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya aber noch einmal verlängert, ist fraglich.