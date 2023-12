Formel 1: Ricciardo bald im Red Bull? Star-Pilot findet deutliche Worte

Werden wir Daniel Ricciardo schon bald im Cockpit bei Red Bull sehen oder nicht? Jetzt hat sich der Formel 1-Pilot selbst zu seiner Zukunftsperspektive geäußert – und ist dabei ziemlich deutlich geworden.

Dieses Comeback sorgte für mächtig Furore: Mitten in der Saison 2023 kehrte Daniel Ricciardo zu Alpha Tauri zurück. Jetzt wird über einen möglichen Aufstieg des 34-Jährigen ins Red-Bull-Team wild spekuliert. Er soll Ersatzfahrer für Formel 1-Pilot Sergio Perez werden.

Formel 1: DAS sagt Ricciardo selbst über die wilden Gerüchte

„Wenn ich daran denke, dass vor zwölf Monaten viele der Gerüchte negativ auf mich gemünzt waren, dann sehe ich das definitiv nicht als Druck an“, wird Ricciardo von dem Online-Portal „Motorsport Total“ zitiert. „Wenn ich jetzt in ein Gespräch verwickelt werde, dann heißt es: ‚Oh, könntest du eines Tages auch wieder in einem Red Bull sitzen?‘ Vor zwölf Monaten, vor 18 Monaten hätte ich nie gedacht, dass es so ein Gespräch geben würde, auch wenn es nur ein Gerücht ist. Ich glaube, das bringt mich einfach zum Lächeln.“

Zudem ermutige Ricciardo es sehr, dass „durch die Höhen und Tiefen, die Aufs und Abs verrückte Dinge passieren können, wenn man auf dem rechten Weg bleibt“. Er werde einfach alles geben, was er habe „und wenn etwas Verrücktes passiert, wow, dann ist das wirklich cool und ich werde es mit Fassung tragen“, erklärte Ricciardo.

Handverletzung setzte Ricciardo außer Gefecht

Als die Vertragsverlängerung bei Alpha Tauri kam, musste der Rennfahrer wegen einer Handverletzung pausieren. „Ich bin sehr froh, dass sie mich unter Vertrag genommen haben, als ich an der Seitenlinie stand und wegen meiner Hand geweint habe“, sagte er.

Im August vergangenen Jahres gab McLaren die Trennung von Ricciardo bekannt. Sein Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst. Red Bull gab wenige Monate später schließlich bekannt, Ricciardo als dritten Fahrer zu verpflichten. Es bleibt abzuwarten, wo wir Ricciardo bald tatsächlich sehen werden.