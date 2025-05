Mick Schumacher: Gespräche laufen! Kehrt er schon bald in die Formel 1 zurück?

In der Formel 1 präsentiert sich aktuell für Mick Schumacher eine äußert seltene Gelegenheit. Der ehemalige Haas-Fahrer könnte bereits in der kommenden Saison sein Comeback feiern. Sitzt also neben Nico Hülkenberg bald wieder ein zweiter deutscher Fahrer im F1-Cockpit?

Bereits in den Saisons 2021 und 2022 fuhr Schumacher in der Formel 1 mit und sammelte in 43 Starts immerhin zwölf Punkte für die Fahrerwertung. Trotz eines schwierigen Starts hat Mick eines gezeigt: Er kann in der Formel 1 mithalten. Nicht umsonst gibt es jetzt neue Gespräche mit einem Rennstall.

Mick Schumacher: Neuer Rennstall bietet große Chance

Denn laut übereinstimmenden Medienberichten soll der erst 26-Jährige im engen Austausch mit dem US-Rennstall Cadillac stehen. Ab kommender Saison wird das Team in der Formel 1 mitmischen und sucht daher dringend einen zweiten Fahrer, mit dem man etwas aufbauen möchte und der trotzdem erste Erfahrungen vorzeigen kann. Dafür ist bei Cadillac nur noch ein Spot frei.

Mit Sergio Perez hat das Team nämlich wohl seinen ersten Fahrer gefunden. Der Mexikaner saß zuletzt neben Max Verstappen im Red Bull und fuhr bereits in sechs F1-Rennen als erster über die Ziellinie. Ein erfahrener Teamkollege, von dem Schumi Jr. noch viel lernen könnte. Doch wie wahrscheinlich ist sein Einstieg bei Cadillac?

Schumacher selbst hält den neuen Rennstall für ein „spannendes Projekt“, erklärte er in Miami am Sky-Mikrofon. Am Rennwochenende besuchte der ehemalige Haas-Pilot zudem die Cadillac-Launch-Party in Miami. Im Anschluss soll es zu ersten Gespräche mit den Team-Verantwortlichen gekommen sein. Doch einen offenen Konkurrenten gibt es.

„Keine leichte Zeit in der Formel 1“

Zhou Guanyu fuhr bereits für Sauber in der Formel 1, ist aktuell Reservefahrer bei Ferrari und ebenfalls ein heißer Kandidat auf die zweite Fahrerstelle bei Cadillac. Micks Onkel Ralf Schumacher sieht dennoch gute Chancen für seinen Neffen: „Er hatte keine leichte Zeit in der Formel 1, aber zum Ende hat es wirklich sehr gut geklappt. Jetzt der Umstieg in die WEC (FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft), wo es auch sehr gut funktioniert, was wichtig ist“, erklärte der Sky-Experte.

Wann bei Cadillac eine Entscheidung getroffen wird, ist offen. Man will sicher eher früh als spät sein komplettes Fahrerteam für den Formel-1-Einstieg vorzeigen können. Bis dahin heißt es für alle Fans von Mick Schumacher, Daumen drücken und abwarten.