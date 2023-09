Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker: Fettes Ferrari-Ausrufezeichen – Verstappen gebrochen?

Nachdem die Formel 1 mit einem Fest in Zandvoort aus der Sommerpause zurückgekehrt ist, geht es in dieser Woche mit dem Italien-GP weiter. Die Formel 1 ist zu Gast auf der legendären High-Speed-Strecke in Monza.

Als großer Favorit geht auch in diesem Wochenende Max Verstappen in das Formel-1-Wochenende in Monza. Der Niederländer hat sogar die Möglichkeit, seinen 10. Sieg in Folge einzufahren und damit den Rekord von Sebastian Vettel zu schlagen.

Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt den Großen Preis von Italien? Holt Max Verstappen seinen 10. Sieg in Folge und fällt der Rekord von Sebastian Vettel? Und was macht der deutsche Pilot Nico Hülkenberg beim Italien-GP? Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Italien-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

Zeitplan Italien-GP

Freies Training, Freitag, 13.30 Uhr

Freies Training, Freitag, 17 Uhr

Freies Training, Samstag, 12.30 Uhr

Qualifying, Samstag, 16 Uhr

Rennen, Sonntag, 15 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.04 Uhr: Es gibt keine Strafe! „No further action“ lässt die Rennleitung wissen. Damit steht die Pole Position.

17.01 Uhr/Q3: Wahnsinn! Ferrari steht auf der Pole Position! Sainz bringt sein Auto ins perfekte Fenster und setzt sich mit 13 Hundertstel durch. Was für ein Jubel bei den Fans und beim Spanier. Jetzt muss man hoffen, dass es nicht noch eine Strafe gibt…

16.54 Uhr/Q3: Ausrufezeichen von Ferrari! Sainz und Leclerc stehen gerade auf 1 und 2, weil Verstappen einen Fehler macht. Aber es sind noch ein paar Minuten zu fahren.

16.50 Uhr/Q3: Auf den soften Reifen geht es jetzt um die Pole Position.

16.43 Uhr/Q2: Ferrari setzt ein Ausrufezeichen. Sainz und Leclerc sind an Verstappen dran. Raus sind Bottas, Sargeant, Hülkenberg und die beiden Alpha Tauris.

16.39 Uhr/Q2: Es ist wirklich ein kurioses Bild, wenn hier alle verbliebenen Piloten ca. zwei Minuten vor Ende von Q2 gleichzeitig aus der Box fahren. Mal sehen, ob das Probleme gibt.

16.26 Uhr/Q2: Das darf doch nicht wahr sein! Wir haben es angesprochen, dass es heute bei den In- und Outlaps ein Zeitlimit gibt. Und ausgerechnet die beiden Ferraris haben sich offenbar nicht dran gehalten. Das könnte eine Strafe nach sich ziehen.

16.19 Uhr/Q1: Viel Verkehr zum Ende der Session, weil alle Autos rauskommen. Und so nimmt das Drama seinen Lauf – vor allem für Alpine! Sowohl Ocon als auch Gasly sind raus! Mit ihnen packen auch Stroll, Magnussen und Zhou die Koffer. Hülkenburg kommt als 15. gerade so durch.

16.10 Uhr/Q1: Ein weiteres Thema heute: die Track-Limits. Max Verstappen bekommt das gleich zu spüren, ihm wird die erste Runde gestrichen. Aktuell sitzt er dennoch vor Sergio Perez auf der 1.

16.00 Uhr/Q1: Rein geht’s in diese Qualifikation. Zur Erinnerung heute gilt wieder das Test-Muster der FIA, bei dem in Q1 alle auf harten, in Q2 alle auf medium und in Q3 alle auf Soft-Reifen fahren müssen.

15.20 Uhr: In vierzig Minuten geht es mit der Qualifikation los. Anders als zuletzt in Zandvoort müssen wir heute immerhin kein Regenchaos befürchten.

14.25 Uhr: Für das Qualifying in Monza hat die Rennleitung eine besondere Regel eingeführt. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, gibt es eine Mindestrundenden-Zeit. Erfüllt ein Fahrer diese nicht, droht eine Strafe. „Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, kann jeder Fahrer, der während und nach dem Ende des Qualifyings auf JEDER Runde, einschließlich der In- und Out-Laps, mehr als 1:41 Minuten von der zweiten Safety-Car-Linie bis zur ersten Safety-Car-Linie benötigt, als unnötig langsam angesehen werden, es sei denn, die Rennleitung akzeptiert dies als außergewöhnliche Umstände“, heißt es in den „Eventnotes“ der FIA. Eine Strafversetzung droht.

13.50 Uhr: Sergio Perez hatte in FP3 ein Problem. Es soll sich um ein Ölleck handeln. Den Mechanikern bleiben jetzt noch gut zwei Stunden, um das Problem zu lösen.

13.31 Uhr: Das 3. Freie Training ist absolviert. Sainz ist wie in FP2 der Schnellste. Verstappen liegt hauchzart dahinter.

11.26 Uhr: Für Ferrari und Alfa Romeo ist es ein ganz besonderes Wochenende – das Heim-Rennen. Beide Autos starten in Monza deshalb mit einem außergewöhnlichen Design.

11.03 Uhr: Das 3. Freie Training steigt in gut anderthalb Stunden. Um 16 Uhr steht dann das Qualifying zum Großen Preis von Italien an.

+++ Formel 1: Ungewohnte Worte – Mick Schumacher rechnet knallhart mit Günther Steiner ab +++

09.49 Uhr: Nicht mit dabei ist an diesem Wochenende Daniel Ricciardo. Der Australier fällt nach seinem Unfall in Zandvoort mit einem Handbruch noch weiter aus und wird vermutlich erst Ende September zurückkehren. Liam Lawson fährt für ihn den AlphaTauri.

09.01 Uhr: Für kleinen Ärger sorgte am Freitag auch Sergio Perez. Der Mexikaner konnte zwar mit Verstappen mithalten, setzte sein Auto im 2. Freien Training dann aber in die Bande. Ein unnötiger Crash, allerdings ohne große Auswirkungen.

08.44 Uhr: Seit Donnerstag sind die Fahrer nun in Monza angekommen. Am Freitag standen die ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Programm. Im 1. Freien Training lag Max Verstappen knapp vor Carlos Sainz und Sergio Perez. Das 2. Freie Training ging an Carlos Sainz. Insbesondere Ferrari scheint an diesem Wochenende sein Auto gut eingestellt zu haben. Können Sie Red Bull ärgern?

Das könnte dich auch interessieren:

08.25 Uhr: Bevor wir auf das kommende Rennen schauen, werfen wir noch einen Blick zurück auf das vergangene Wochenende. In Zandvoort beim Heim-GP fuhr Max Verstappen seinen neunten Sieg in Folge ein – daran konnte ihn auch das Regenchaos nicht hindern. Das Rennen gibt’s hier zum Nachlesen!

Samstag, 2. September, 08.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Das nächste Rennen steht an. Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Italien auf der legendären Strecke in Monza. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.