Formel 1: Ferrari-Paukenschlag! Scuderia lässt Fans komplett ausflippen

Keine Verschnaufpause in der Formel 1! Nach dem Niederlande-GP geht es direkt weiter nach Monza. Am kommenden Wochenende steht für Ferrari das Heimrennen an und die Scuderia hat sich dafür etwas Spezielles für die Fans einfallen lassen.

Nachdem bereits die beiden Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz mit neuen Rennanzügen fahren werden (hier mehr dazu), hat das Formel-1-Team jetzt auch die neue Lackierung der beiden Autos gezeigt – zur Freude der Scuderia-Anhänger.

Formel 1: Ferrari lässt Fan-Herzen höher schlagen

Beim Heimspiel auf dem Autodromo Nazionale di Monza will Ferrari den Fans endlich eine Freude bereiten. In der laufenden Formel-1-Saison gab es lediglich drei Podiumsplätze. Sonst enttäuschten Leclerc und Sainz Rennen für Rennen. Für den Heim-GP hat sich die Scuderia jetzt einiges einfallen lassen.

Neben neuen Overalls für die beiden Piloten gibt es jetzt auch noch eine spezielle Lackierung, wie der Rennstall am Dienstag (29. August) verraten hat. Bereits 2022 trat Ferrari im königlichen Park von Monza mit einer besonderen Lackierung zum 75-jährigen Bestehen an. Jetzt hat das Team die neuen Farben des Autos enthüllt.

Auf dem SF-23 sind vor allem viele gelbe und schwarze Akzente gesetzt worden. Ähnlich sieht es aber auch auf den neuen Rennanzügen von Leclerc und Sainz aus, die die Fans bereits gefeiert haben. Die Farben und das Design ähneln der Sonderlackierung, die Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Juni benutzt hatte.

Fans begeistert von Ferrari-Lackierung

Die neue Lackierung gefällt den Formel-1-Fans jedenfalls sehr. „Das sieht wunderschön aus. Hoffentlich bringt er auch viel Glück“, „Sehr schön, gelb ist zurück! Das gefällt mir sehr“ und „Fantastisch. Atemberaubend. Einfach nur: oh mein Gott“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Ob die neuen Farben auf den Autos tatsächlich Glück bringen werden, zeigt sich dann am Wochenende. Bislang konnten Leclerc und Sainz in der aktuellen Saison nicht überzeugen. Sainz mit 102 Punkten auf Platz fünf, Leclerc mit 99 Zählern auf Rang sechs. In der Konstrukteurswertung ist Ferrari sogar nur auf Platz vier hinter Red Bull, Mercedes und Aston Martin! Es ist aktuell eine Saison zum Vergessen für die Scuderia.