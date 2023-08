Formel 1: Irres Gerücht um Star-Piloten – verlässt ER die Rennserie?

Es ist nicht unüblich, dass ein Pilot die Formel 1 verlässt und zu einer anderen Rennserie wechselt. Besonders beliebt ist bei vielen Fahrern die Nascar-Weltmeisterschaft. Aber, dass jemand die komplette Sportart wechselt, ist noch seltener.

Daher ist auch das Gerücht um Formel-1-Pilot Lance Stroll mehr als nur irre. Der Kanadier soll laut einem Insider tatsächlich darüber nachdenken, der Motorsport-Königsklasse den Rücken zu kehren und dafür eine ganz andere Karriere zu beginnen.

Formel 1: Irres Gerücht um Star-Piloten

Nach der langen Sommerpause ist die Formel 1 mit einem spektakulären Rennen in Zandvoort zurückgekehrt. Zudem ist auch die US Open gestartet. Es ist das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Warum der Übergang von Motorsport zum Tennis? Aston-Martin-Pilot Lance Stroll soll über einen Ausstieg bei nachdenken und sich intensiv mit einem Wechsel zum Tennis beschäftigen.

Der Grund: Stroll ist in der Motorsport-Königsklasse unzufrieden, belegt in der Fahrer-Wertung lediglich Platz neun und hat einen unfassbaren Rückstand von 102 Punkten auf seinen Teamkollegen Fernando Alonso, der aktuell Dritter in der Gesamtwertung ist. Der Kanadier schaffte es nicht einmal in die Nähe der Top-Plätze, während Alonso bereits sieben Podiumsplätze nachweisen kann.

Das Gerücht über einen möglichen Sportart-Wechsel von Stroll hat Insider Ben Anderson in die Welt gesetzt. Der Journalist erklärte im F1-Podcast von „The Race“, dass Stroll bei Aston Martin nicht rausgeworfen werden kann – auch nicht mit den schwachen Leistungen. Schließlich ist sein Vater der Teambesitzer und sein Vertrag „verlängert sich daher automatisch“, so Anderson.

Stroll bald Tennisprofi?

Der Formel-1-Insider weiter: „Wenn, dann verlässt Lance Stroll das Team nur von sich aus. Es gibt einige Gerüchte, dass er über einen Wechsel zum Tennis nachdenkt. Wenn er also einen Karriere-Switch macht, wird der Cockpit-Platz frei.“

Woher der Journalist die Infos hat, verriet er nicht. Über die Leidenschaft zum Tennis war bislang nicht viel bekannt, weshalb die Gerüchte um Stroll mehr als nur überraschen. Sollte er einen Wechsel tatsächlich in Erwägung ziehen, wäre das ein absoluter Hammer.