Lewis Hamilton: Herbe Klatsche! Selbst die Formel 1 macht vor ihm keinen Halt mehr

Für Lewis Hamilton läuft es in dieser Saison so gut wie gar nicht. Ja, er gewann den Sprint in China und stand beim Sprint in Miami auf dem Podium. Doch bei allen anderen Veranstaltungen der Formel 1 überwiegt die Enttäuschung.

Der Schritt von Mercedes zu Ferrari hat sich bisher nicht ausgezahlt. Entsprechend kritisch gehen die Experten mit dem siebenmaligen Weltmeister um. Und selbst die offizielle Formel-1-Website macht vor Lewis Hamilton keinen Halt mehr.

Lewis Hamilton: Vernichtende Kritik

Die laute, teils vernichtende Kritik am Briten und Ferrari wird immer größer. Jetzt gießt Jolyon Palmer in seiner Kolumne für „Formula1.com“ weiteres Öl ins Feuer. „Meiner Meinung nach war Ferrari bisher das enttäuschendste Team, nachdem sie 2024 so stark abgeschlossen hatten“, hält der ehemalige F1-Pilot mit seiner Meinung nicht hinterm Berg.

++ Auch spannend: Hamilton-Schock! Ferrari trifft weitreichende Entscheidung ++

Eine heftige Abrechnung nach gerade mal sechs Rennen. Auch macht Palmer keinen Hehl daraus, dass er sich von Lewis Hamilton mehr erhofft hat. „Mit der Verpflichtung von Hamilton hätte dies ein glorreiches Jahr für sie werden sollen“, meint er. Doch von glorreich ist man bei der Scuderia trotz Sprintsiegs weit weg.

Liegt HIER das große Problem?

Eine so deutliche Kritik an Hamilton und seinem Team auf der offiziellen F1-Website? Das wäre noch vor wenigen Jahren quasi undenkbar gewesen. Immerhin war er Serienweltmeister, das Gesicht des Motorsports. Doch sein Status bröckelt – nicht erst seit er für Ferrari fährt.

++ Pikanter Verdacht! Wird Verstappen krass benachteiligt? ++

Palmer haut aber nicht nur drauf, sondern meint auch zu wissen, wo denn das Problem eigentlich liegt. Und dies sei eben nicht nur Hamilton. Laut Palmer funktioniere das Unterboden-Update Ferraris noch immer nicht richtig, zudem generiere der Wagen zu wenig Abtrieb.

Und: Immer wieder hat Lewis Hamilton mit einem instabilen Heck zu kämpfen – und das kann der Rekordweltmeister gar nicht leiden. Besserung ist für ihn aber leider nicht in Sicht, wie du hier nachlesen kannst.

Lewis Hamilton: Enttäuschung bleibt

Doch Fakt ist auch: Es steckt mehr im Auto, als Hamilton leistet. Denn Charles Leclerc hat ihn völlig im Griff. Bisher landete der Monegasse in jedem (Haupt-)Rennen vor seinem neuen Teamkollegen…