Formel 1: Ferrari verkündet Hammer – Scuderia-Fans in großer Sorge

Es ist eine bislang mehr als enttäuschende Formel-1-Saison für Ferrari. Bis auf drei Podestplätze von Charles Leclerc gab es für den Traditionsrennstall nicht viel zu feiern.

Dennoch ist die Vorfreude auf das kommende Formel-1-Rennen groß. Die Motorsport-Königsklasse gastiert nämlich zum Italien-GP in Monza. Dafür hat Ferrari jetzt einen echten Hammer angekündigt. Die Fans sind zwar begeistert, aber auch zugleich besorgt.

Formel 1: Ferrari verkündet Hammer

Carlos Sainz mit 102 Punkten auf Platz fünf, Charles Leclerc mit 99 Zählern auf Rang sechs. In der Konstrukteurswertung der Formel 1 ist Ferrari sogar nur auf Platz vier hinter Red Bull, Mercedes und Aston Martin! Es ist aktuell eine Saison zum Vergessen für die Scuderia, die jetzt vor dem Heim-Grand-Prix etwas Spezielles enthüllt hat.

Die beiden Piloten werden nämlich in Monza mit einem besonderen Look an den Start gehen. Am Montag (28. August) enthüllte Ferrari die speziellen Overalls, die Leclerc und Sainz zum Rennwochenende tragen werden. Bereits im vergangenen Jahr waren die beiden Fahrer zum 75-jährigen Geburtstag des Rennstalls und 100. Geburtstag von Monza in gelben Overalls unterwegs. Damals war auch eine Sonderlackierung auf dem Auto zu sehen.

Der Overall für dieses Jahr ist in den Farben rot, gelb und schwarz. Der Brustbereich ist klassisch rot, im Bauchbereich ein schwarzer „Ferrari“-Schriftzug auf gelben Untergrund. Auf den Ärmeln ist ebenfalls viel gelb zu sehen. Der Hosenbereich dagegen ist komplett schwarz.

Ferrari-Fans in großer Sorge

Der Rennstall hat jedoch nicht verkündet, ob es in diesem Jahr auch eine Sonderlackierung geben wird. Die Farben und das Design des Overalls ähneln jedenfalls der Sonderlackierung, die Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Juni benutzt hatte. Gut möglich also, dass auch die beiden Formel-1-Autos von Sainz und Leclerc am kommenden Wochenende so aussehen könnten.

Leclerc und Sainz sind bei der Anprobe der neuen Outfits begeistert: „Das ist mit großem Abstand mein neuer Lieblingsrennanzug. Einfach unglaublich“, meinte Leclerc. Seinem spanischen Teamkollegen gefallen sie auch: „Eine tolle Mischung aus einem Old-School-Rennanzug und einem modernen. Er sieht richtig gut aus. Wir sollten ihn das ganze Jahr fahren“.

Neben Begeisterung herrscht beim Anhang der Scuderia aber auch große Sorge und Nervosität. Speziell zum Heimrennen hat Ferrari die Anzüge präsentiert, aber in Monza wollen sie nicht noch ein Debakel erleben, wie die aktuelle Saison. „Das sieht schön aus, aber bitte blamiert Ferrari beim Rennen nicht“, „Alles cool und toll. Trotzdem habe ich Schiss, dass ihr wieder verkackt“ und „Hoffentlich gibt es mit den Anzügen neue Superkräfte, damit wir mal ein Rennen gewinnen“, heißt es unter anderem von den Fans in den sozialen Netzwerken.