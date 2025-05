Formel 1: Mercedes-Hammer steht bevor! War’s das für Verstappen?

Er bestimmt die Schlagzeilen in der Formel 1 – und das wohl oft auch ungewohnt. Max Verstappen ist ein großes Gesprächsthema. Vor allem, seitdem Red Bull nicht mehr zu den Topteams gehört, da das Auto längst nicht so gut und schnell ist, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Und so häufen sich die Gerüchte um die Zukunft des Formel-1-Weltmeisters. Wo zieht es ihn hin? Zwei Teams werden immer wieder mit Verstappen in Verbindung gebracht. Aston Martin und Mercedes. Da die Silberpfeile aktuell in Topform sind, ist diese Option für ihn wohl am begehrtesten. Doch ausgerechnet jetzt steht wohl ein Hammer bevor.

Formel 1: Verlängerung steht bevor

Fällt für Max Verstappen eine Option in der Formel 1 weg? Zuletzt gab es viele Spekulationen, dass er gerne zu Mercedes möchte und die Silberpfeile auch nicht abgeneigt wären, den vierfachen Weltmeister unter Vertrag zu nehmen. Das Problem: Für wen soll er dann fahren? Kimi Antonelli fährt seine erste Saison und gilt als eine Investition für die Zukunft. Das Wunderkind überraschte alle mit seiner Pole-Position im Sprint-Quali in Miami.

Dann wäre da auch noch George Russell. Der Brite zeigt ebenfalls konstant gute Leistungen. Welcher Fahrer soll dann für Verstappen weichen? Wohl keiner. Denn mit Antonelli plant Mercedes langfristig – und auch Russell winkt jetzt eine Verlängerung, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Russell und Teamchef Toto Wolff führen schon die Gespräche, die bald abgeschlossen sind. „Wahrscheinlich diesen Monat oder den nächsten“, schreibt die britische Zeitung. Dann soll es mit der offiziellen Verlängerung so weit sein.

Was passiert mit Verstappen?

Damit haben sich auch die Spekulationen um einen Red-Bull-Wechsel von Russell ergeben. Der Pilot wurde mit Teamchef Christian Horner gesehen, wie er ein langes Gespräch hatte. Die Formel 1 schaute natürlich ganz genau hin und brachte ihn mit einem Hammer-Wechsel in Verbindung.

Dazu wird es wohl nicht kommen. Und Verstappen? Der Niederländer muss jetzt wohl nach einer anderen Variante schauen. Aston Martin gilt als vielversprechendes Team für die kommenden Jahre. Ob der Superstar dort dann unterschreiben wird?