Formel 1 bleibt knallhart – bittere Nachricht für Verstappen, Hamilton & Co.

Auf diesen Tag fiebern alle Fans der Formel 1 hin: Am 2. März geht es endlich wieder los. Wenn in Bahrain erstmals die Ampeln erlöschen, haben Verstappen, Hamilton & Co. jedoch erneut kaum in ihren neuen Autos gesessen.

Trotz der deutlichen Kritik ist die FIA auch 2024 knallhart geblieben, beharrt darauf, dass bei den Wintertests nur drei Tage lang gefahren werden darf. Den Piloten passt das überhaupt nicht. Doch mit ihren Protesten stießen sie auf taube Ohren.

Formel 1 beharrt auf kurze Wintertests

Nicht erst in der Winterpause schrauben die zehn Teams mit Hochdruck an den Autos der neuen Saison. Schon mitten in der Saison beginnt der Bau des Rennwagens, der im Folgejahr für Erfolg sorgen soll. Gefahren werden darf er bis zum Saisonstart jedoch erst ganz spät – und nur ganz kurz.

Monate der Entwicklung können erst zehn Tage vor dem ersten Rennen erstmals unter realen Bedingungen auf der Strecke ausprobiert werden. Erst dann zeigt sich, ob unzählige Stunden vor den Monitoren, im Simulator und im Windkanal tatsächlich das bringen, was man sich erhofft hat. Erst letztes Jahr gab es für Topteam Mercedes den Schock. Bei den Wintertests stellte sich heraus: Man hat sich völlig verspekuliert.

Fahrer-Protest bleibt wirkungslos

Auch für die Fahrer haben sich die Wintertests in jüngerer Vergangenheit sehr unschön entwickelt. Noch vor wenigen Jahren durften sie ihre Boliden acht Tage lang auf Herz und Nieren testen. Dann setzte die FIA den Rotstift an. 2021 blieben Teams und Piloten nur noch mickrige drei Tage übrig. Nur 2022, nach der großen Regel-Reform, wurden die Tests einmalig noch einmal ausgeweitet. Seither bleibt der Motorsport-Weltverband stur bei seinen drei Test-Tagen. Und das, obwohl Verstappen, Hamilton und Co. lautstark auf die Barrikaden gingen.

Und weil die Rennställe immer nur mit einem Auto fahren dürfen, bleiben jedem Fahrer nur anderthalb Stunden beziehungsweise netto gut 12 Stunden Test, bis es beim Saison-Auftakt in Bahrain ums Ganze geht. Mangels Zeit zwischen Wintertests und Saisonstart sind auch Optimierungen am Auto kaum möglich.