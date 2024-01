Formel 1: Panne enthüllt es! Red-Bull-Deal vor dem Abschluss

Die Scuderia AlphaTauri ist Geschichte – doch wie wird der Rennstall ab 2024 heißen? Darüber rätselt die Formel 1 auch wenige Wochen vor den Wintertests, dem offiziellen Start der Saison.

Ein neuer Name soll her, beschloss Mutterkonzern Red Bull – gepaart mit einem großen Sponsoren im Rennstall-Titel. Immer klarer wird: Der Name wird wohl „Racing Bulls“ sein. Und auch bezüglich des Hauptsponsors gibt es in der Formel 1 jetzt eine ganz heiße Spur.

Formel 1: Neuer Name von AlphaTauri durchgesickert?

Seit 2023 ist AlphaTauri noch viel enger an Red Bull herangewachsen als zuvor. Schon zu Torro-Rosso-Zeiten bestimmte der Getränkeproduzent die Fahrer des Teams. Inzwischen sind aber auch die Entwicklung des Autos und der Updates nicht unwesentlich in den Händen der Roten Bullen. Das soll sich auch wieder im Namen niederschlagen. „Racing Bulls“ wird der Rennstall wohl heißen, wenn er in wenigen Wochen sein neues Auto enthüllt.

Bestätigt ist, dass vor dem Namen ein großer Sponsor stehen soll. Die Modemarke „Hugo Boss“ ist als Gerücht erkaltet, ein anderer Kandidat ist jetzt wohl ganz vorne im Rennen. So weit, dass vom Konzern sogar schon technische Schritte vorgenommen wurde. Schon vor einiger Zeit hatte sich Red Bull die Website „racingbulls.com“ gesichert. Nun wurde man dort plötzlich auf die Seite „visacashapprb.com“ weitergeleitet.

Neuer Name durch Panne enthüllt?

Nicht zum ersten Mal wurde das Formel-1-Team mit „Visa“ als möglichem Titelsponsor in Verbindung gebracht. Nun ist die Spur offenbar ganz heiß. Die Weiterleitung wurde schnell wieder entfernt – womöglich fühlte man sich ertappt. Ziemlich sicher wird das Team ab 2024 den wunderschönen Namen „Visa Cash App Racing Bulls“ tragen.

Klar ist schon jetzt: Red Bull wird bei seinem Schwestern-Rennstall auch 2024 wieder viel an den Fäden ziehen. So soll es aus einem tiefen Tal geholt werden – denn aus dem noch vor wenigen Jahren aufstrebenden Team ist eins geworden, das in der Formel 1 nur noch hinterher fährt.