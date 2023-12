Formel 1: Team-Boss kündigt an – große Entscheidung steht bevor

Peter Bayer ist der neue Boss bei AlphaTauri. Gemeinsam mit Laurent Mekies soll er den Formel-1-Rennstall endlich wieder auf Vordermann bringen. Nach enttäuschenden Jahren strebt das Schwester-Team von Red Bull wieder nach Erfolgen.

Vor der Saison 2024 hat sich Peter Bayer jetzt zur neuen Ausrichtung von AlphaTauri geäußert. Der Plan für das Formel-1-Team ist klar: Man will wieder näher an Red Bull ran rücken und somit große Schritte nach vorne machen. Und auch in Sachen Team-Name steht eine Entscheidung an.

Formel 1: AlphaTauri rückt wieder näher Red Bull heran

Dass AlphaTauri als Ausbildungsteam von Red Bull nicht um die ganz vorderen Plätze mitfahren wird, versteht sich von selbst. Allerdings sind die Plätze neun und acht in den letzten beiden Jahren auch nicht der Anspruch des Teams aus Faenza (Italien). Man will wieder näher ans Mittelfeld heranrücken.

Doch warum läuft es aktuell nicht bei AlphaTauri, wo Red Bull doch so dominant ist. Der neue CEO Peter Bayer hat dazu eine klare Meinung: „Es gibt verschiedene Themen, aber ich glaube in erster Linie, warum wir in der Rangliste nicht weiter vorne sind, war der Glaube von einigen Ingenieuren, dass sie Dinge besser können als Red Bull Racing mit Pierre Waché und Adrian Newey. Damals haben sie es geschafft, sich durchzusetzen. Aber wenn man die Situation heute anschaut, dann baut jedes Team Red Bull nach. Wir sind der kleine Bruder und wir haben geglaubt, wir könnten einen eigenen Weg gehen. Das war falsch und deswegen sind wir heute da, wo wir sind“, sagte er im Interview mit dem „Motorsport-Magazin“.

Künftig will er die Ausrichtung wieder ändern. Alle erlaubten Teile sollen von Red Bull übernommen werden. „Wir arbeiten schon intensiv am nächstjährigen Auto, um sicherzustellen, dass wir das alles schon maximal ausnutzen. Wir haben einige Teile, die versuchen wir schon dieses Jahr einzusetzen, um den Einsatz 2024 vorzubereiten“, so Bayer.

Wie wird die Scuderia AlphaTauri 2024 heißen?

Aber nicht nur was das Auto angeht, will man näher an Red Bull heranrücken, sondern auch im kommerziellen Bereich. „Es geht um die Identität und die ‚Brand Identity‘ des Teams, die aktuell sehr stark mit dem AlphaTauri-Sponsoring verbunden ist – selbst unser Firmenname ist Scuderia AlphaTauri. Da geht es jetzt darum, sich langfristig zu überlegen, wie man das neu positionieren kann, damit wir wieder einen eigenen Teamnamen und eine eigene Team-Identität erhalten. Das ist ein ganz wichtiger Teil für uns, denn das öffnet auch Türen auf der kommerziellen Seite – also wollen wir definitiv auch da ansetzen und versuchen, neue Wege zu gehen“, erklärte Bayer.

2024 wird die Scuderia AlphaTauri mit einem neuen Namen in der Formel 1 an den Start gehen. Bislang ist die Entscheidung aber noch nicht bekannt. „Wir haben auf dieser Basis sehr vielversprechende Gespräche und hoffen, dass wir das auch baldmöglichst bekannt geben können“, kündigte Bayer an.