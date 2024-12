Formel 1: Jetzt ist es offiziell – Ferrari lässt die Katze aus dem Sack

Und damit steht der erste wichtige Termin der neuen Saison fest! Gerade erst hat sich die Formel 1 in ihre Winterpause verabschiedet. Ferrari, Red Bull und Co. erholen sich erstmal, ehe die Motoren ab März wieder aufheulen.

Um den Fans die Wartezeit ein wenig zu versüßen, hat Ferrari jetzt aber einen wichtigen Termin verkündet. Alle Fans der Scuderia sollten sich diesen dick im Kalender anstreichen. Doch auch die anderen Teams aus der Formel 1 werden ganz genau hinschauen.

Formel 1: Ferrari enthüllt Auto

Am 19. Februar lässt Ferrari die Hüllen fallen. Dann nämlich präsentiert der Rennstall sein neues Auto, mit dem 2025 endlich der erste Titel seit sechzehn Jahren gelingen soll. Auf Social Media kündigte der Traditions-Rennstall die Präsentation mit den Worten „Macht euch bereit, unseren 2025-Herausforderer zu treffen“ an.

Genauere Details ließ sich das Team dann aber nicht entlocken. Uhrzeit und Ort etwa sind noch geheim. Jedoch ist davon auszugehen, dass Charles Leclerc und dann erstmals auch Lewis Hamilton den neuen Flitzer daheim in Maranello präsentieren werden. Hier hält das einstige Spitzenteam der Formel 1 den Enthüllungstermin für gewöhnlich ab.

Verwirrung wegen F1-Events

Die Verkündung sorgt hier und da für etwas Verwirrung. Den unlängst hatte die Rennserie bereits ein zentrales Launch-Event für die kommende Saison mit allen Teams ausgerufen. Dieses findet einen Tag vorher, also am 18. Februar in der Londoner O2-Arena statt. Alle Teams und Fahrer sollen dort anwesend sein.

Dieses Mega-Event findet anlässlich des 75-Geburtstags der Königsklasse statt. Allerdings werden dort keineswegs neue Autos präsentiert, sondern „nur“ die Lackierungen der Teams. Es ist also davon auszugehen, dass Ferrari einen Tag später die Hosen herunterlässt und auch technische Veränderungen am Boliden zeigt

Formel 1: Start in eine neue Ära

So oder so: Für Ferrari ist es der Start in eine neue Ära. Mit Lewis Hamilton soll der Erfolg zurückkehren. Der siebenmalige Weltmeister kommt mit einem klaren Ziel nach Italien: der achte Titel. Mit diesem würde er sich zum alleinigen Rekordweltmeister vor Michael Schumacher krönen.