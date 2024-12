Formel 1: Traum endgültig geplatzt! Fahrer auf dem Boden der Tatsachen

Es sah alles nach einer Märchenstory aus – nur wenige Monate später sind alle Träume geplatzt. Franco Colapinto schickte sich in der zweiten Saisonhälfte der Formel 1 an, DIE Entdeckung des Jahres zu werden. Nach starkem Start ging es allerdings steil bergab.

Dennoch hoffte der Williams-Pilot, in der kommenden Saison irgendwo unterzukommen. Selbst Red Bull (hier mehr zum Rennstall lesen) soll Interesse gezeigt haben. Jetzt allerdings vergab der Dosen-Rennstall das letzte Formel-1-Cockpit für 2025 – und schickt den Argentinier damit ins Tal der Tränen.

Formel 1: Absturz nach Traumstart

Colapinto betrat die große Motorsport-Bühne beim Großen Preis von Italien. Nach wochenlangen Querelen und vielen Unfällen hatte sich Williams von Logan Sargeant getrennt. Den freigewordenen Platz übernahm Colapinto. Schon damals war klar, dass es nur ein zeitlich begrenzter Job sein würde. Immerhin hatte der Rennstall da schon Carlos Sainz als zweiten Fahrer für die kommende Saison bekanntgegeben.

Als unerfahrener Rookie konnte Colapinto gleich überzeugen, holte in seinem zweiten Rennen (Aserbaidschan) gleich seine ersten Punkte, wiederholte das Kunststück in den USA. Für die Experten der Formel 1 war klar: Irgendein Team wird den 21-Jährigen verpflichten.

Es sollte allerdings anders kommen. Von den letzten vier Rennen konnte Colapinto nur eines beenden. Vielfach crashte er seinen Wagen, in Brasilien sogar doppelt. Seine Unfallkosten sollen knapp 2,1 Millionen Pfund betragen – nur marginal weniger als die von Vorgänger Sargeant.

Teams rücken von Colapinto ab

Das dürfte einer der Gründe sein, weshalb sich interessierte Teams letztlich doch abwendeten. Sauber schnappte sich Formel-2-Champ Gabriel Bortoleto, Alpine beförderte Jack Doohan und Red Bull beorderte jüngst Liam Lawson ins Hauptteam, während dafür Isack Hadjar bei den Racing Bulls anheuert.

Damit hat es Colapinto schwarz auf weiß, dass für ihn in der kommenden Saison kein Platz in der Formel 1 ist. Für den Williams-Junior geht es zurück auf die Ersatzbank. Mit der Sorge verbunden, dass das vielleicht seine einzige Chance in der Königsklasse gewesen sein könnte.