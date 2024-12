Formel 1: Paukenschlag um Colapinto! Williams-Junior darf plötzlich jubeln

Seine Debüt-Saison in der Formel 1 endete ziemlich bitter. Franco Colapinto war erst das große Juwel und wenige Wochen später der Crashkönig. In der kommenden Saison hat der Williams-Junior keinen festen Platz in der Rennserie (hier mehr dazu erfahren).

Ausgerechnet an dem Tag, an dem in der Formel 1 das letzte Cockpit vergeben wurde, erreicht Colapinto eine Nachricht, die seine Trauer etwas aufhellen könnte. Der 21-Jährige darf sich über einen besonderen Preis freuen.

Formel 1: Colapinto zeigt seine Stärke

Erst sah er wie ein ernstzunehmender Kandidat bei Teams wie Red Bull, Alpine oder Sauber aus. Zum Ende der Saison musste der Argentinier dann in den sauren Apfel beißen. Alle drei Teams entschieden sich für andere Nachwuchsfahrer. Er muss wieder auf die Reservebank.

Dorthin nimmt er aber noch einen besonderen Preis mit. Denn auch wenn Colapinto zum Ende hin einige Crashes produzierte, zeigte er besonders in den ersten Formel-1-Rennen seiner Karriere, welche Fähigkeiten in ihm stecken.

So vor allem geschehen beim Großen Preis der USA in Austin. In einem Duell ließ er Altmeister Fernando Alonso einfach links liegen, täuschte vor einer Kurve außen ein Manöver an und ging innen dann eiskalt vorbei.

Fans haben entschieden

Unter den besten Überholmanövern des Jahres veranstaltete die Formel 1 eine Fan-Abstimmung. Die Zuschauer durften über das Manöver des Jahres abstimmen. Die Wahl fiel letztlich auf das bereits erwähnte Manöver Colapintos.

Die Bekanntgabe des Ergebnisses sorgte bei einigen Fans allerdings für verwunderte Blicke. Unter dem entsprechenden Beitrag auf „X“ kommentierten viele, dass Colapinto wohl von zahlreichen Bots aus der argentinischen Heimat profitiert haben müsse.

Zumindest die „X“-Fangemeinde sah eher Alex Albon vorne – letztlich allerdings vergebens. Trotz des Awards muss Colapinto in der Formel 1 im kommenden Jahr zusehen. Er hat für 2025 keinen festen Sitz.