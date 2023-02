Formel 1: Düstere Aussichten für Fernando Alonso – „Ich würde lügen“

Der zweimalige Weltmeister soll den viermaligen ersetzen. Fernando Alonso ist das Erbe von Sebastian Vettel bei Aston Martin angetreten. Der Formel-1-Rennstall hat große Ambitionen. Am Montag enthüllten die Briten ihren neuen Rennwagen (Hier alle Infos).

Langfristig will Aston Martin an die Spitze der Formel 1. Doch das wollten sie auch schon mit Vettel. Klappt es dieses Mal? Alonso meldet schon jetzt starke Bedenken an. Er rechnet zunächst mal mit einer Durststrecke.

Formel 1: Aston Martin leidet

Seit nun mehr zwei Jahren ist die Auto-Edelmarke wieder im ganz großen Rennzirkus zu finden. Ende 2020 übernahm man das durchaus erfolgreiche Racing-Point-Team – und stürzte direkt ab. Zwei Mal Platz sieben in der Konstrukteursmeisterschaft – mehr war nicht drin.

Ehrgeizige Hoffnungen, endlich ins Spitzenfeld der Formel 1 vorzudringen, fängt Alonso nun schon ein. Er macht sich keine Illusionen. „Ich stehe mit den Füßen auf dem Boden“, so der Spanier. „Ich kann niemandem sagen, dass wir in diesem Jahr um Siege kämpfen werden. Ich würde lügen, wenn ich das sagen würde.“

Alonso ergibt sich nicht kampflos

Kampflos will er sich aber nicht ergeben. In den ersten Rennen werde es darum gehen, das Auto zu verstehen. Ein Weg, der an die vergangene Saison erinnert. Nachdem es lange nicht lief, brachte Aston Martin zum Formel-1-Rennen in Barcelona ein gänzlich neues Auto mit.

Alonso erwarte zunächst „einige schwierige Rennen“, stellt er klar. Aber: „Vielleicht können wir im zweiten Teil der Saison näher herankommen.“ Was dafür passieren muss? „Wenn sich bei wechselhaften Bedingungen eine Gelegenheit ergibt, werden wir diese nicht verpassen.“

Formel 1: Countdown läuft

Weniger als ein Monat verbleibt den Teams noch, um an ihren neuen Boliden zu schrauben. Am 5. März geht es in Bahrain dann erstmals um fette Punkte. Doch während die Favoriten wieder Red Bull, Ferrari und Mercedes heißen, bleibt Aston Martin zunächst maximal Verfolger.

Alonso könnte mit seiner Wechselentscheidung die falsche Wahl getroffen haben. Schließlich wurde sein alter Rennstall Alpine mit ihm in der Formel 1 zuletzt Vierter. Auch das wird für den zweimaligen Weltmeister in neuer Umgebung schwierig – außer Alonso und Aston Martin bluffen.