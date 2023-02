Formel 1: Sky-Experte macht sich über F1-Star lustig – „Ist schon der erste April?“

Mit seinen Aussagen über seinen neuen Teamkollegen Lance Stroll hat der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso in diesen Tagen für große Verwunderung gesorgt.

Sky-Experte Ralf Schumacher konnte es gar nicht fassen, als er die Aussagen von Fernando Alonso über Lance Stroll las. Bei Instagram machte er sich über seinen früheren Formel-1-Kontrahenten lustig.

Formel 1: Schumacher stutzt wegen Alonso-Aussagen

„Mit Lance hat das Team einen Fahrer, der superjung und superbegabt ist und die Möglichkeit hat, Weltmeister zu werden“, sagte Alonso über den 24-Jährigen und weiter: „Er hat die Geschwindigkeit und das Talent. Das hat er schon oft bewiesen, vor allem bei nassen Bedingungen.“ (Hier mehr!)

Die Fans staunten über Alonsos Aussagen und auch Ralf Schumacher traute seinen Augen kaum. „Klar! Und Formel 1-Autos können fliegen. Oder ist schon der erste April?“, kommentierte er Alonsos Worte scherzhaft bei Instagram.

Dass Alonso plötzlich in höchsten Tönen von Stroll spricht, ist für viele überraschend. Der Spanier lässt sonst kaum ein gutes Haar an Kollegen. 2018 schimpfte er nach einem Crash mit Stroll beim USA-GP noch: „Es ist unglaublich, wie tief das Niveau in dieser Gruppe des Feldes ist.“

Lance Stroll und der Pay-Driver-Stempel

Für Fans klingen die Aussagen von Alonso über Stroll heuchlerisch. Sie sehen einen Zusammenhang damit, dass Strolls Vater Lawrence der Besitzer des Aston Martin F1-Teams ist. Grundsätzlich ist das Image von Lance Stroll nicht das Beste. Er hat den „Pay-Driver-Stempel“. Ob er überhaupt in der Formel 1 wäre, wenn seinem Vater nicht das Team gehöre, bezweifeln viele – so auch Ralf Schumacher.

Ob Stroll wirklich das Zeug zum Weltmeister hat, lässt sich erst herausfinden, wenn Aston Martin ihm ein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung stellt. Bislang fährt die Luxusmarke nur hinterher.