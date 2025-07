Formel 1: Steht der Verstappen-Ersatz bei Red Bull schon fest? Legende lässt aufhorchen

Tiefes Durchatmen in der Formel 1. Die Rennserie legt aktuell eine Pause ein und meldet sich mit dem Grand Prix in Spa zurück (25. – 27. Juli). Doch ein Thema macht keine Pause. Es bestimmt die Motorsport-Schlagzeilen so wie kein zweites und könnte jetzt nochmal kräftigen neuen Wind erhalten.

Max Verstappen und Mercedes. Schafft es Toto Wolff tatsächlich, den vierfachen Formel-1-Weltmeister ab der kommenden Saison fest unter Vertrag zu nehmen? Auch wenn Verstappens Entscheidung noch völlig offen ist, verhärtete sich die Tendenz der Gerüchte hin zu einem Wechsel des Niederländers. Was die Frage nach der Zukunft bei Red Bull Racing aufwirft.

Formel 1: Sainz als Red-Bull-Hoffnung?

Dazu äußerte sich inzwischen auch die Formel-1-Legende Juan Pablo Montoya. „Wenn Mercedes Max verpflichtet und George nicht abgeben will, wird Red Bull wahrscheinlich Carlos Sainz verpflichten“, mutmaßt der mehrfache GP-Sieger im „MontoyAS“-Podcast. Es sei nicht das erste Mal, dass der österreichische Rennstall Sainz auf dem Schirm hätte.

++Hammer Rückkehr? Perez führt bereits Gespräche+++

Doch bislang verhinderte Verstappen mit seinem Veto den Wechsel. Für Sainz könnte diese Chance, sollte es tatsächlich so kommen, einen echten Karrieresprung bedeuten – vom Williams in den Red Bull. Doch dafür muss erst einmal der amtierende Weltmeister seinen Platz räumen – und einen Kollegen bei Mercedes verdrängen. Auch hier wagt Montoya eine Prognose.

Mercedes würde „Kimi in den Williams setzen“

Der Ex-Pilot ist sich sicher, dass bei einem Verstappen-Wechsel Mercedes „Kimi (Antonelli, Anm. d. Red.) in den Williams setzen würde“. Montoya selbst betont im Podcast, dass dies reine Spekulationen seien, aber sie zeigen eine Sache ganz deutlich.

Ein Wechsel von Max Verstappen innerhalb der Formel 1 zu Mercedes hätte für viele Fahrer weitreichende Folgen und könnte Karrieren beeinflussen. Kein Wunder also, dass die Aufmerksamkeit auf diesem Thema so gigantisch ist. Und die wird sicher erst mit einer offiziellen Verkündung Verstappens abreißen.