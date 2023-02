Formel 1: Erstes Auto nach Vettel-Abgang enthüllt – neuer Aston Martin soll „Basis“ für WM-Titel sein

Als siebtes Team in der Formel 1 hat Aston Martin am Montag (13. Februar) sein neues Auto für die Saison 2023 enthüllt.

Bei der Vorstellung des neuen Boliden präsentierte sich Aston Martin gewohnt angriffslustig. Der erste Wagen nach dem Abgang von Sebastian Vettel soll den Rennstall in der Formel 1 weiter nach vorne katapultieren und die Basis für künftige WM-Titel sein.

Formel 1: Neuer Aston Martin „zu 95 Prozent“ anders

Auf den ersten Blick werden die Fans keine großen Unterschiede zum Vorjahresauto erkennen. Wie viel vom neuen Wagen Aston Martin wirklich zeigte, ist unklar. In der Regel präsentierten die Teams bei der Auto-Vorstellung nicht alle neuen technischen Tricks. Erst bei den Testtagen Ende Februar in Bahrain werden wir einen genaueren Einblick erhalten.

Ein stark überarbeiteter Frontflügel, neue Seitenkästen, eine andere Motorabdeckung mit einem größeren Einlass – nach Angaben von Technik-Chef Dan Fallows sei der neue Bolide aber „zu 95 Prozent“ anders als sein Vorgänger-Modell.

„Der AMR23 ist eine bedeutende Weiterentwicklung des Autos, das wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfeinert haben – und wir haben es in jedem kritischen Bereich verbessert“, so Fallows. „Es optimiert die Lösungen, von denen wir dachten, dass sie uns die meiste Leistung bringen würden, und es verkörpert die gemeinsame Vision, die wir in den letzten Monaten entwickelt haben.“

Fallows, den Aston Martin von Red Bull abwarb, hat große Ziele: „Wir wollen in der Startaufstellung nach vorne kommen und die Teams an der Spitze herausfordern – und das geht nicht, wenn man sich zurücklehnt und konservativ ist.“

Alonso will Aston Martin zum WM-Titel führen

Neu im Team ist Fernando Alonso. Der Spanier beerbt Sebastian Vettel, der 2022 seine Karriere nach zwei erfolglosen Jahren bei Aston Martin beendet hat. Auch Alonso präsentierte sich angriffslustig: „Wir müssen auf jeden Fall, wenn möglich, das Mittelfeld anführen und näher an die ersten drei Teams herankommen.“

Er sieht das neue Auto als Basis für künftige Erfolge: „Dies ist das erste richtige Auto mit diesem neuen Reglement, das Aston Martin hoffentlich in Zukunft weiterentwickeln kann. Das wird für mich das Wichtigste in diesem Jahr sein, dass wir uns im Laufe der Saison weiterentwickeln können und dass wir 2023 mit dem Wissen abschließen können, dass dies ein Auto und eine Basis für die zukünftigen Aston Martin ist“, so Alonso.

Der zweifache Weltmeister sagt weiter: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Aston Martin Rennen und Titel gewinnt. Diese Zeit so kurz wie möglich zu gestalten, ist meine größte Herausforderung – aber ich bin bereit. Ich will meine Erfahrung einbringen, um dieses Team zum Champion zu machen.“