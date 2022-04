Formel 1: Nach Doppelausfall – kann DIESE Maßnahme Sebastian Vettel weiterhelfen?

Noch muss Sebastian Vettel auf sein erstes Rennen in der neuen Saison der Formel 1 warten.

Der Heppenheimer fehlte aufgrund einer Corona-Erkrankung beim Auftakt der Formel 1 und auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Damit der vierfache Weltmeister bei seinem ersten Rennen in Melbourne im Auto zurecht kommt, schickte ihm Aston Martin einen Simulator.

Formel 1: Nach Doppelausfall – hilft DAS Vettel weiter?

Sebastian Vettel erholt sich langsam von seiner Corona-Infektion. Der 34-Jährige muss aber noch mit den Folgen der Erkrankung kämpfen, die ihn bei den ersten beiden Saisonrennen zu einer Pause gezwungen hatte. Es gehe ihm inzwischen wieder gut genug für leichtes Training, ist zu hören.

Viel Zeit bleibt Vettel aber nicht, denn in wenigen Tagen geht es nach Australien, wo das Aston-Martin-Team ihn sehnlichst erwartet. Während alle anderen Fahrer im Feld schon zwei Rennen in den neuen Autos gefahren sind, hat Vettel, bis auf die wenigen Tests vor der Saison, nur wenige Eindrücke vom neuen Auto. Dafür schickte sein Rennstall ihm einen Simulator in die Heimat, um sich so gut es geht, auf den nächsten Grand Prix vorzubereiten.

Formel 1: Aston Martin schickt Vettel Simulator

Laut Aston Martin habe das Team ein halbes Jahr an dem Setup gearbeitet, das als Basis ein Entwicklungschassis des AMR21 nutzt und Bauteile des 2021 eingesetzten Wagens verwendet, darunter der perfekt an Vettel angepasste Sitz, die Kopflehne, die Sicherheitsgurte und die Rückspiegel.

Das Lenkrad ist ebenfalls so gestaltet, dass es sich wie das Steuergerät des echten Aston Martin anfühlt. Außerdem umringen drei Bildschirme das Cockpit und versorgen den Fahrer mit Informationen.

Die Lehren aus den Runden auf der Strecke aber kann das nicht vollwertig ersetzen. Vettel fehlen die ersten beiden Saisonläufe, um seine Eindrücke der Testfahrten damit abzugleichen und den Ingenieuren Veränderungen vorzuschlagen.

Formel 1: Die ersten beiden Rennen verpasste Sebastian Vettel aufgrund einer Corona-Erkrankung. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Ob der Simulator vielleicht doch helfen wird? Am 8. April wird Vettel das neue Auto dann in Australien in den freien Trainings wieder fahren, ehe am Samstag dann das Qualifying ansteht. Sollte alles gut gehen, fährt der Star-Pilot am 10. April endlich sein erstes Rennen in diesem Jahr.

