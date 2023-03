Formel 1: Nach wilden Spekulationen – deutliche Ansage von F1-Verantworlichem

In diesem Jahr wird es 22 Rennen in der Formel-1-Saison geben. Nie zuvor gab es mehr. Schon in wenigen Jahren könnte ein weiteres dazu kommen. Die Rede ist von einem Stadtkurs in London.

Nun äußerten sich erste Verantwortliche zu den Plänen, die englische Hauptstadt schon bald in den Rennkalender mit aufzunehmen. Auch ein Sprecher der Formel 1 hat zu den Gerüchten Stellung bezogen.

Formel 1: Schon bald ein Rennen in London?

Bereits 2026 könnte sich ein weiteres Stadtrennen zu der ohnehin schon langen Liste von Rennen in den Citys der Länder dazugesellen. Laut „The Times“ befindet sich der Eigentürmer der Formel 1, Liberty Media, in Gesprächen, um schon bald ein weiteres Rennen in Ost-London zu organisieren.

Der konkrete Plan sei dabei, den Grand Prix im Industrieviertel Royal Docks stattfinden zu lassen. Dort ist unter anderem auch der London Airport angesiedelt. Dabei soll die Strecke rund 5,8 Kilometer lang sein und eine Vielzahl an Geraden und Schikanen sowie 22 Kurven enthalten. Ähnlichkeiten soll der Kurs dabei zum Grand Prix von Kanada aufweisen.

Formel-1-Sprecher kommentiert Gerücht

„Wir wissen, dass die Formel 1 daran interessiert ist, hier einen Grand Prix zu veranstalten, und wir haben eine Strecke entworfen, die alle ihre Anforderungen und Vorschriften erfüllt“, so Max Farrell, Geschäftsführer der Projektentwicklungsberatung LDN Collective, die für die Planung zuständig ist.

In einem Interview mit dem Portal „PlanetF1“ sagte ein Sprecher der F1 im Bezug auf den Bericht, dass es „keine Pläne für einen Grand Prix in den Docklands gibt. Wir haben eine langjährige Beziehung zu Silverstone“. Dies könnte sich allerdings schon bald ändern.

2024 läuft der Vertrag zwischen der Königsklasse des Motorsports und Silverstone aus. Dann könnte, wie in dem Bericht erwähnt, 2026 ein Rennen in London sein Debüt feiern.