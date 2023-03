Formel 1: Teamchef packt aus – das sagte Sebastian Vettel nach dem ersten Rennen zu Aston Martin

Platz drei und Platz sechs. Das ist die Bilanz von Aston Martin nach dem Auftaktrennen in der diesjährigen Formel-1-Saison in Bahrain. Einen solchen Erfolg gab es bei dem britischen Rennstall schon seit Jahren nicht mehr.

Aus diesem Grund hat sich nun Formel-1-Rentner Sebastian Vettel zum Erfolg seines ehemaligen Teams geäußert. Die Aussagen könnten einige überraschen.

Formel 1: Vettel äußert sich zu Aston-Martin-Erfolg

Im „PitStop“-Podcast hat Chefmechaniker Mikey Brown verraten, dass es bereits einen ersten Kontakt zwischen ihm und Sebastian Vettel nach dem Rennen in Bahrain gegeben hat. „Er hat mir am Sonntag nach dem Rennen geschrieben“, verrät Brown und ergänzt: „Er hat sich so für uns gefreut, was er nicht hätte tun müssen“.

Von der Reaktion des mehrmaligen Weltmeisters war der Chefmechaniker durchaus beeindruckt. „Es war einfach schön von ihm zu hören. Dass er mir und den Jungs eine Nachricht geschickt hat, nur um zu sagen, wie sehr er sich für uns freut und dass es so gut ist, uns wieder da oben zu sehen“, findet der Verantwortliche des britischen Rennstalls.

Vettel „glücklich“ über Formel-1-Abschied

Im Anschluss erklärte Brown, dass er nicht denkt, dass Vettel seinen Abschied bereut. Der Deutsche hätte laut ihm ein unglückliches Timing gehabt, was seine Zeit bei Aston Martin angeht. „Aber, wissen Sie, er ist glücklich. Er ist zuhause und macht dort, was er machen wollte. Ich denke, er hat seine Karriere mit einem positiven Gefühl beendet“, so der Chefmechaniker weiter.

Für Brown sei es ein Teil des Motorsports, dass sein Team nun so deutlich besser dasteht, als es noch in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. „Man weiß nie, welches Auto man von einem Jahr auf das Nächste bekommt“, meinte er dann abschließend.