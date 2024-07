Formel 1: Red Bull macht Newey-Hammer offiziell – jetzt können es alle sehen

Als der Abgang von Adrian Newey von Red Bull verkündet wurde, sorgte er für einen Knall in der Formel 1. Schließlich ist der Brite einer der Gründe, warum das österreichische Team in der Vergangenheit so viele Titel holen konnte.

Ab März 2025 gehört er nicht mehr zum Formel-1-Team. Dennoch hat er bei Red Bull ein großes Projekt fertiggestellt, das jetzt vom Brause-Rennstall offiziell vorgestellt wurde.

Formel 1: Red Bull macht Newey-Hammer offiziell

Am Freitag (12. Juli) haben Red Bull und der berühmte Formel-1-Designer in Goodwood zusammen das Hypercar vorgestellt. Erstmals angekündigt wurde das große Projekt im Juni 2022.

Auch interessant: Formel 1: Helmut Marko verkündet es selbst – Perez-Knall bei Red Bull steht bevor!

Noch ist das Auto nicht fahrbereit. Das RB17 ist erst kürzlich in die Produktionsphase eingetreten. Nach und nach werden Getriebe, Motor und andere wichtige Teile eingebaut.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es ist fast ein Jahr alt“, freut sich Newey. „Seitdem haben wir weiter entwickelt, nicht nur in Bezug auf das Styling, sondern auch in Bezug auf andere Dinge, die wir verändert haben. Das Auto ist in Länge und Breite etwas kleiner. Ich denke, das Styling wurde weiter verbessert. Und dann gab es noch andere Dinge, die wir einbauen mussten, weil wir darauf bedacht waren, dass es alle Sicherheitsvorschriften der LMH (Kategorie der Langstrecken-Weltmeisterschaft, Anm. d. Red.) erfüllt.“ Laut dem Briten könnte das neue Auto eines Tages in Le Mans oder bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft antreten.

Was passiert mit Newey?

50 Hypercars werden nun gebaut. Newey erklärte, dass er das Projekt beenden will, bevor er Red Bull verlassen wird. Im März 2025 wird er nicht mehr zum Formel-1-Team gehören, darf dann zu einem anderen Rennstall wechseln. Die Gerüchte um seine Person vermehren sich fast wöchentlich.

Mehr Nachrichten für dich:

Ferrari, McLaren, Mercedes oder Aston Martin sollen zu den großen Interessenten gehören, die den Star-Designer gerne unter Vertrag nehmen wollen. Wohin es den 65-Jährigen ziehen wird, zeigt sich in naher Zukunft.