Formel 1: Helmut Marko verkündet es selbst – Perez-Knall steht bevor!

Er ist momentan DAS Thema in der Formel 1 und bestimmt die Schlagzeilen in den Medien: Red-Bull-Pilot Sergio Perez. Nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung Anfang Juni steht der Mexikaner gewaltig in der Kritik. Es wird sogar schon über einen Rausschmiss spekuliert.

Dass das im Bereich des Möglichen ist, bestätigt nun auch Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. In der Formel 1 bahnt sich also der erste Knall an – und es ist ausgerechnet beim Weltmeisterteam.

Formel 1: Helmut Marko verkündet es selbst

Im wohl schnellsten Auto des Fahrerfeldes der Formel 1 kann Sergio Perez einfach nicht überzeugen. Das ist schon äußerst bemerkenswert – jedoch im negativen Sinne. Der Red-Bull-Fahrer läuft Gefahr, seinen Platz beim österreichischen Team zu verlieren. Der Brause-Rennstall ist nämlich gar nicht zufrieden mit seiner Leistung und das, obwohl sein Vertrag erst kürzlich bis 2026 verlängert wurde.

Auch interessant: Formel 1: Steht ein Hammer bevor? McLaren liebäugelt mit Wechsel

Experten sind sich sicher: Noch in der Sommerpause ist Schluss für den Mexikaner. Das bestätigt auch Helmut Marko jetzt. „Alle Formel-1-Verträge haben Ausstiegsklauseln. Die meisten davon beziehen sich auf die Leistung. Wie ich bereits erwähnt habe, werden wir in der Sommerpause eine Bewertung durchführen – und dann werden wir eine Entscheidung treffen“, sagt der Österreicher dem Portal „Grandprix 247“ bezüglich einer möglichen Perez-Entlassung.

Motorsport der Extraklasse! Du willst die Formel 1 live im TV verfolgen? Bei Sky siehst du alle Rennen der Saison. Hier geht’s zum Angebot! 🛒

Bedeutet: Sollte Perez bei den restlichen beiden Rennen in Ungarn und Belgien nicht zu überzeugen wissen, droht ihm tatsächlich das Aus bei Red Bull. So wie er in den vergangenen Rennen gefahren ist, gibt es wenig Hoffnung auf Besserung.

Wer könnte Perez ersetzen?

Was aber dafür sprechen könnte, dass Perez trotzdem noch bis zum Jahresende in der Formel 1 fahren kann, ist die Zurückhaltung von Teamchef Christian Horner, der mit keiner Alternative zufrieden ist. In Red Bulls Schwesterteam Racing Bulls sind da Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo.

Vom Japaner ist Horner nicht überzeugt und das, obwohl er seit 2023 seine Teamkollegen immer übertroffen hat. Der Teamchef hat allerdings wohl kein Interesse, ihm einen Platz beim Weltmeisterteam zu geben. Ricciardo droht indes ebenfalls das Aus bei den Racing Bulls – er könnte ebenfalls in der Sommerpause von Liam Lawson ersetzt werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Somit bleiben kaum Alternativen für Red Bull, mit einem guten Fahrer in die zweite Hälfte der Formel 1 zu gehen. Es sei denn, Horner trifft eine Hammer-Entscheidung. Doch erst einmal sind alle Augen auf Perez gerichtet. In Ungarn und Belgien muss unbedingt eine Wende her.