Formel 1: Verstappen-Machtwort! Red-Bull-Boss hat genug

Wie geht es mit Max Verstappen weiter? Wechselt der Formel-1-Weltmeister das Team? Aston Martin, Mercedes oder doch Red Bull? In den vergangenen Monaten sind diese Fragen immer häufiger aufgekommen. Die Zukunft von Verstappen bei den roten Bullen war alles andere als sicher.

Interne Querelen, eine schwierige Situation im Rennstall und die Chance, auch bei einem anderen Team etwas Großes bewegen zu können, haben immer wieder Abgangsgerüchte aufkommen lassen. Doch Red-Bull-Chef Oliver Minztlaff beendet nun alle Spekulationen rund um den Formel-1-Star.

Formel 1: Mintzlaff-Machtwort zu Verstappen-Zukunft

Verstappen ist seit knapp vier Jahren das Maß der Dinge in der Königsklasse. Der Niederländer prägt gemeinsam mit Red Bull eine hocherfolgreiche Ära. Doch geht der gemeinsame Weg weiter? Mintzlaff liefert eine eindeutige Antwort: Ja!

„Ich bin überzeugt, dass er den langen Weg, den er bisher mit Red Bull gegangen ist, auch weiter mit uns bestreiten wird. Max wird auch 2026 für uns fahren“, sagte Mintzlaff in einem Interview der „Bild“.

„Zum einen hat er nicht ohne Grund bis Ende 2028 unterschrieben, zum anderen hat er sich zuletzt klar positioniert“, führte Mintzlaff aus. Angst, den Top-Star unter den Fahrern an die Konkurrenz zu verlieren, hat er also nicht.

Karriereende bei Red Bull?

Und der gebürtige Bonner geht noch einen Schritt weiter. Denn Mintzlaff reiß gar ein mögliches Karriereende von Verstappen bei Red Bull an. „Max hat mir mal gesagt, dass er seine Karriere bei Red Bull angefangen hat – und sie dort auch gerne beenden möchte. Daran hat sich nach meinem Kenntnisstand nichts geändert“, betonte er.

Sie hätten extrem viel von Verstappen profitiert. „Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er Red Bull viel zu verdanken hat“, so der Red-Bull-Boss über seinen Schützling. Alles deutet also darauf hin, dass die Erfolgsgeschichte auch in der nächsten Formel-1-Saison weitergeführt wird.