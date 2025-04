Formel 1: Drastische Konsequenzen nach Crash? Norris muss ordentlich zittern

Über diese beiden Momente sprach nach der Qualifikation in Saudi-Arabien in der Formel 1 jeder! Max Verstappen holt eine sensationelle, weil völlig unerwartete Pole-Position, hat im Rennen damit beste Chancen auf Saisonsieg Nummer 2.

Dabei profitiert der Niederländer allerdings wieder von der Nervenschwäche seines größten Konkurrenten. Lando Norris zerlegt seinen Wagen im dritten Quali-Abschnitt komplett, scheidet aus. Formel-1-Experte Timo Glock äußert sich anschließend besorgt. Haben Norris‘ Fehler ernsthafte Konsequenzen?

Formel 1: Norris kracht in die Wand

Im Verlaufe der Qualifikation (hier alle Highlights zum Nachlesen) hatte sich bereits angedeutet, dass es an der Spitze deutlich enger zu gehen würde, als angenommen. Nicht nur mischte Verstappen die beiden McLaren um Norris und Oscar Piastri auf. Auch George Russell im Mercedes klopfte vorsichtig an.

Jede Menge Druck also für WM-Favorit Norris – der diesem wieder nicht Stand hielt. In Q3 ging er in Kurve vier zu viel Risiko, rutschte über die Kerbs. Wegen der Unebenheit verlor er im Anschluss die Kontrolle über seinen Wagen, der am Ausgang von Kurve fünf in die Streckenbegrenzung krachte. Sofort schwenkten die Marshalls die rote Flagge. Die Session musste unterbrochen werden.

Für den derzeit größten Titelkandidaten der Formel 1 bereits der zweite Fehler in kurzer Zeit. Bereits in Bahrain hatte sich Norris nach schwachem Qualifying in der Startaufstellung einen bitteren Fehler geleistet, der eine Zeitstrafe nach sich zog. Letztlich wurde Norris nur Dritter, sein Vorsprung auf den Teamkollegen schmolz.

Glock mit eindringlicher Warnung

So könnte es in Saudi-Arabien weitergehen. Denn während Norris von Platz zehn ins Rennen geht, startet Piastri direkt hinter Verstappen. Beide könnten ordentlich Boden auf Norris gut machen. Entsprechend sprach „Sky“-Experte Timo Glock nach der Quali eine deutliche Warnung an Norris aus.

„Das darf ihm nicht passieren in den entscheidenden Momenten“, mahnte der Experte, der bereits die dramatischen Konsequenzen wittert. „Das kostet dich am Ende die WM“, lautet die Warnung des ehemaligen F1-Fahrers.

Das größte Problem: Es ist wie beschrieben nicht Norris‘ erster Fehler. Über seine mentale Stärke wird ohnehin schon diskutiert. Diese Diskussion dürfte in der Formel 1 nach den Geschehnissen in Saudi-Arabien wieder Fahrt aufnehmen.