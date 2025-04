Formel 1: Star-Horror wiederholt sich – Fans in panischer Sorge

Was bitte ist bei Aston Martin los? Der ehemalige Rennstall von Sebastian Vettel ist der klare Verlierer des Saisonstarts der Formel 1! Und insbesondere Altmeister Fernando Alonso muss sich vorkommen wie im falschen Film.

Der zweimalige Weltmeister steht nach vier Rennen bei null Punkten. Entsprechend spart Alonso auch nicht mit Kritik an seinem Gefährt. Und die Fans der Formel 1 fürchten, dass sich ein Szenario von vor einigen Jahren wiederholen könnte.

Formel 1: Saison voller Probleme

Dass er sich nach vier Rennen gemeinsam mit den beiden Rookies Jack Doohan und Gabriel Bortoleto sowie Red-Bull-Opfer Liam Lawson in der Riege der Punktlosen wiederfinden würde, das hat Alonso wohl nicht kommen sehen. Der Spanier erlebt einen Saisonstart zum Vergessen.

+++ Auch spannend: „Verrat“ – Perez-Papa mit heftigen Vorwürfen gegen Ex-Team +++

Entsprechend schlug er nach dem Rennen in Bahrain (hier mehr zum Grand Prix lesen) auch Alarm. „Es fehlt uns eigentlich überall ein bisschen“, stellte Alonso resigniert fest. Am allerschlimmsten sei das Auto allerdings in langsamen Passagen. „Das war unser schwächstes Segment in Australien, Japan und China“, meint der Formel-1-Star.

Aktuell sei es schwierig, überhaupt in die Punkte zu kommen, fasst Alonso zusammen. Die Top-4 sei eh in einer anderen Liga unterwegs und dahinter seien Haas, Williams oder die Racing Bulls oft vor Aston Martin. „Und in diesen Positionen brauchst du schon sehr, sehr viel Glück, um noch Punkte zu holen“, so die bittere Analyse.

Verliert Alonso die Lust?

Und seine Fans machen sich bereits Sorgen. Könnte Alonso bei anhaltendem Misserfolg die Lust an der Formel 1 verlieren? Es wäre nicht das erste Mal! 2018 beendete Alonso einst seine F1-Karriere, nachdem er viele Jahre mit McLaren nur noch im Mittelfeld herumgegurkt war.

Drei Jahre später wagte er dann doch nochmal das Comeback. Erst bei Alpine, dann bei Aston Martin, wo er in seiner ersten Saison Platz vier in der Fahrerwertung belegte. Seither geht es allerdings stetig bergab. Vom großen Ziel, bald um Titel zu fahren, ist das Team meilenweit entfernt.

Hier mehr noch mehr lesen:

Und so könnte sich Alonso ebenfalls Gedanken um seine Zukunft in der Königsklasse machen. Für seine Fans bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung nicht das gleiche Ende nimmt wie einst bei McLaren.