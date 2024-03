Formel 1: Qualifying zum Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Hiobsbotschaft für Ferrari – Sainz im Krankenhaus

Renn-Wochenende Nummer zwei steht vor der Tür! Nach dem Auftakt in Bahrain geht es für die Formel-1-Teams nun in Saudi-Arabien um weitere Punkte für die WM-Wertung. Seit 2021 wird auf dem Stadtkurs in Dschidda gefahren. Bislang gab es mit Lewis Hamilton, Max Verstappen und Sergio Perez drei unterschiedliche Sieger.

An diesem Wochenende werden die beiden Red Bull-Fahrer wohl einmal mehr das Maß aller Dinge sein. Max Verstappen knüpfte in Bahrain nahtlos an die vergangene Formel-1-Saison an. Folgt in Dschidda der nächste Erfolg oder kommt es zu einer dicken Überraschung?

Formel 1: Qualifying zum Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker:

Der Kurs in Dschidda gilt als Highspeed-Strecke. Für viele gehört es zu den Highlights des Jahres. Auch in diesem Jahr verspricht das Wochenende am Roten Meer viel Spektakel. Wir begleiten für dich das Qualifying zum Saudi-Arabien-GP der Formel 1 im Live-Ticker. Hier verpasst du keine Info. Viel Spaß!

14,20 Uhr: Für Ferrari beginnt der Qualifying-Tag äußerst bescheiden. Wie der italienische Rennstall am Mittag erklärte, wurde Carlos Sainz aufgrund einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Spanier wird operiert und fällt somit für das Wochenende aus. Academy-Fahrer Oliver Bearmen ersetzt Sainz.

14.00 Uhr: In den Trainingssessions am Donnerstag fuhr Max Verstappen jedoch nicht die Bestzeit. Altmeister Fernando Alonso war mit seinem Aston Martin am schnellsten. Auch George Russell präsentierte sich enorm stark. In einer knappen halben Stunde beginnt das dritte und letzte freie Training.

13.22 Uhr: Während das Auftaktrennen in Bahrain von Red Bull dominiert wurde, bestimmen abseits der Strecke weiterhin negative Schlagzeilen das Alltagsgeschäft des österreichischen Rennstalls. Im Fokus steht immer noch Teamchef Christian Horner, gegen den schwere Vorwürfe erhoben wurden. Trotz abgeschlossener Untersuchung bleibt die Lage äußert angespannt. Wie tritt das Team also in Saudi-Arabien auf?

Weitere News:

Freitag, 08. März, 12.30 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker für das Renn-Wochenende der Formel 1 in Dschidda! Um 18 Uhr beginnt das Qualifying für das morgige Rennen (18 Uhr). Wer holt sich die Pole? Wer muss früh die Segel streichen und enttäuscht? Alle Infos rund um das Qualifying und das Rennen bekommst du hier live.