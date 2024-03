Formel 1: Machtkampf eskaliert komplett! Fliegt Marko bei Red Bull raus?

Max Verstappen holt die Pole-Position in Saudi-Arabien – doch darüber wollte in der Formel 1 nach der Qualifikation keiner mehr reden. Wieder einmal standen Red Bull und die Affäre um Christian Horner im Mittelpunkt. Der Machtkampf innerhalb des Rennstalls droht endgültig zu eskalieren.

Nachdem offenbar schon die Mitarbeiterin, die Horner „grenzüberschreitendes Verhalten“ vorgeworfen haben soll, suspendiert wurde, könnte es nun auch Helmut Marko treffen! Der jahrelange Red-Bull-Berater macht selbst einige Andeutungen. Sind seine Tage in der Formel 1 gezählt?

Formel 1: Marko angeblich vor Suspendierung

Die Nachricht verbreitete sich im F1-Paddock wie ein Lauffeuer. Angeblich stehe Helmut Marko, der seit Anbeginn des Red-Bull-Teams dabei ist, vor einer Suspendierung. Davon berichtete zunächst der „Österreichischer Rundfunk“.

Auf die Frage, ob etwas an den Gerüchten dran sei, dass er schon in Australien nicht mehr an der Strecke dabei sein werde, sagte Helmut Marko geheimnisvoll, dass die „theoretische Möglichkeit existiere“.

Laut „Motorsport.com“ habe man bei Red Bull den Verdacht, dass Marko an den Leaks der kritischen Horner-Chatverläufe beteiligt sein könnte. Demnach gebe es nun auch gegen den 80-Jährigen eine Untersuchung.

Will Marko selbst weg?

Nach der Qualifikation hakte „Sky“ beim 80-Jährigen noch einmal nach. „Da sind viele Spekulationen im Umlauf“, sagte dieser zunächst noch. Allerdings kündigte er an, dass es am Samstag (9. März) Gespräche zwischen ihm und RB-Konzern-Boss Oliver Mintzlaff geben werde.

Dann schob er noch einen vielsagenden Satz hinterher: „Es muss vieles passen, dass ich weiterarbeiten will.“ Offenbar wäre er in der aktuellen Situation also gar nicht mehr traurig darum, weiter für Red Bull Racing aktiv zu sein. Es wäre die nächste Stufe in einem beispiellosen Machtkampf.

Formel 1: Was wird aus Verstappen?

Bekannt ist, dass es hinter den Kulissen zwischen der Seite der thailändischen Mitbesitzer von Red Bull und der Fraktion aus Österreich knirscht. Während Horner die Thai-Milliardäre im Rücken hat, stand Marko stets auf der Seit des verstorbenen Firmengründers Dietrich Mateschitz.

Sollte er nun gehen müssen, wäre das ein weiterer Sieg für Horner und Co. Es würde aber auch die Frage aufwerfen: Was wird aus Max Verstappen? Der Formel 1-Weltmeister wurde von Marko seit jüngsten Tagen gefördert. Gerüchte, dass er gehen könnte, wenn Marko nicht mehr da ist, gibt es schon länger.