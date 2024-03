Formel 1: Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Kurz vor Start – Marko-Entscheidung gefallen!

Renn-Wochenende Nummer zwei steht vor der Tür! Nach dem Auftakt in Bahrain geht es für die Formel-1-Teams nun in Saudi-Arabien um weitere Punkte für die WM-Wertung. Seit 2021 wird auf dem Stadtkurs in Dschidda gefahren. Bislang gab es mit Lewis Hamilton, Max Verstappen und Sergio Perez drei unterschiedliche Sieger.

An diesem Wochenende werden die beiden Red Bull-Fahrer wohl einmal mehr das Maß aller Dinge sein. Max Verstappen knüpfte in Bahrain nahtlos an die vergangene Formel-1-Saison an. Folgt in Dschidda der nächste Erfolg oder kommt es zu einer dicken Überraschung?

Formel 1: Qualifying zum Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker:

Der Kurs in Dschidda gilt als Highspeed-Strecke. Für viele gehört es zu den Highlights des Jahres. Auch in diesem Jahr verspricht das Wochenende am Roten Meer viel Spektakel. Wir begleiten für dich das Qualifying zum Saudi-Arabien-GP der Formel 1 im Live-Ticker. Hier verpasst du keine Info. Viel Spaß!

Ergebnis Qualifying:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Ferrari) Alex Albon (Williams) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Haas) Valtteri Bottas (Sauber) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Logan Sargeant (Williams) Zhou Guanyu (Sauber)

17.19 Uhr: Rund eine Stunde vor dem Rennstart gibt es eine neue Entwicklung in Sachen Dr. Helmut Marko. Der Red-Bull-Chefberater bleibt. Das erklärte der 80-Jährige jetzt gegenüber Sky. Es ist das Ergebnis aus einem Gespräch mit Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff.

„Es war ein sehr gutes Gespräch. Natürlich muss wieder Ruhe ins Team einkehren. Das hat Priorität. Wir waren uns in allen Punkten einig. Ich mache hier weiter. Die Laufzeit meines Vertrages sind noch drei Jahre. Aber wie gesagt: Es muss Ruhe einkehren“, sagte er gegenüber Sky.

16.43 Uhr: Ein besonderes Auge werden heute auf Oliver Bearman werfen. Er feiert sein Debüt für Ferrari, ersetzt den erkrankten Carlos Sainz.

13.47 Uhr: Die Ausgangsposition für heute ist wieder klar: Max Verstappen startet von ganz vorne. Die große Frage ist: Kann Ferrari dieses Mal mit Red Bull mithalten? Leclerc ist die große Hoffnung für alle Gegner von Verstappen.

12.24 Uhr: Das heißeste Thema im Paddock ist heute wieder die Personalie Dr. Helmut Marko. Mit seinen Aussagen am Vorabend hat er für mächtig Aufsehen gesorgt. Weltmeister Max Verstappen meldete sich gleich zu Wort – und macht seinen Standpunkt unmissverständlich klar. Ein Abschied wird damit immer wahrscheinlicher. Hier mehr dazu!

Samstag, 11.11 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Nach dem spannenden Qualifying geht’s heute weiter mit dem Rennen. Wie schon in der Vorwoche fährt die Formel 1 schon samstags. Start ist um 18 Uhr.

20.33 Uhr: Paukenschlag nach der Qualifikation. Wird Helmut Marko bei Red Bull suspendiert? Der Berater spricht selbst über seine Zukunft. Hier erfährst du mehr.

Q3: Keine Überraschung an der Spitze. Max Verstappen schnappt sich die Pole vor Charles Leclerc. Das hat man doch irgendwie so schon mal gesehen in den letzten Monaten. Enttäuschend verlief die Qualifikation wieder für Mercedes. Russell und Hamilton kommen nicht über die Plätze 7 und 8 hinweg.

Q3: Jetzt gilt es. Es geht um die Pole.

Q2: Bearman schafft es nicht. Er scheitert ganz knapp als Elfter am Einzug ins Q3. Außerdem raus sind Albon, Magnussen, Ricciardo und eben Hülkenberg.

Q2: Das Auto ist beiseite geräumt. Es geht weiter mit der Qualifikation.

Q2: Bitter für Nico Hülkenberg. Der Motor des Deutschen streikt plötzlich, er rollt neben die Strecke. Die Qualifikation wird zunächst unterbrochen. Rote Flaggen in Saudi-Arabien.

Q2: Die verbleibenden 15 Piloten gehen wieder auf die Strecke. Wer schafft es ins Q3?

Q1: Bitter für Zhou! Der Chinese muss quasi die gesamte Zeit in der Box ausharren, weil es Reparaturarbeiten an seinem Wagen gibt. Am Ende fährt er kurz vor Schluss raus – kommt aber nicht innerhalb der Zeit über die Linie. Er startet als 20. Auch raus sind Logan Sargeant, wieder beide Alpines und Valtteri Bottas.

Q1: Und damit geht es raus auf die Strecke. Die Uhr läuft.

17.35 Uhr: In etwas weniger als einer halben Stunde geht es los. Die Pole holte zuletzt zwei Mal in Folge Sergio Perez.

16.40 Uhr: Ein interessanter Fakt: Bisher konnte noch kein Pilot mehrfach in Saudi Arabien triumphieren. Bleibt es dabei, stehen an diesem Wochenende weder Hamilton noch Verstappen oder Perez ganz oben auf dem Podium.

15.30 Uhr: Max Verstappen zeigt, wie es gleich auch in der Qualifikation laufen könnte. Er schnappt sich die Bestzeit im Training vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Was ist für Ferrari ohne Sainz drin? Bearman erzielte immerhin die zehntschnellste Zeit – und war dabei nur wenige Hundertstel langsamer als Lewis Hamilton im Mercedes beispielsweise.

15.07 Uhr: Derzeit läuft das 3. Freie Training in Dschidda. Max Verstappen liegt aktuell an der Spitze. Beaman im Ferrari ist bei seiner Premiere derzeit 14. Für ihn geht es aber vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln.

14.20 Uhr: Für Ferrari beginnt der Qualifying-Tag äußerst bescheiden. Wie der italienische Rennstall am Mittag erklärte, wurde Carlos Sainz aufgrund einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Spanier wird operiert und fällt somit für das Wochenende aus. Academy-Fahrer Oliver Bearman ersetzt Sainz.

14.00 Uhr: In den Trainingssessions am Donnerstag fuhr Max Verstappen jedoch nicht die Bestzeit. Altmeister Fernando Alonso war mit seinem Aston Martin am schnellsten. Auch George Russell präsentierte sich enorm stark. In einer knappen halben Stunde beginnt das dritte und letzte freie Training.

13.22 Uhr: Während das Auftaktrennen in Bahrain von Red Bull dominiert wurde, bestimmen abseits der Strecke weiterhin negative Schlagzeilen das Alltagsgeschäft des österreichischen Rennstalls. Im Fokus steht immer noch Teamchef Christian Horner, gegen den schwere Vorwürfe erhoben wurden. Trotz abgeschlossener Untersuchung bleibt die Lage äußert angespannt. Wie tritt das Team also in Saudi-Arabien auf?

Freitag, 08. März, 12.30 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker für das Renn-Wochenende der Formel 1 in Dschidda! Um 18 Uhr beginnt das Qualifying für das morgige Rennen (18 Uhr). Wer holt sich die Pole? Wer muss früh die Segel streichen und enttäuscht? Alle Infos rund um das Qualifying und das Rennen bekommst du hier live.