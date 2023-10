Formel 1 – Katar-GP im Live-Ticker: Aus Sicherheitsgründen – Sprint-Quali verschoben!

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte gastiert die Formel 1 in Katar. Nach 2021 dürfen Max Verstappen und Co. nun erneut am Persischen Golf fahren und um wichtige WM-Punkte kämpfen. Am Freitagabend (6. Oktober, 19 Uhr) fahren die 20 Fahrer um die Pole Position in Katar.

Die nächsten Tage könnte für Max Verstappen ganz besondere werden. Der Niederländer hat schon an diesem Wochenende die Gelegenheit, seinen dritten Formel-1-WM-Titel in Serie zu gewinnen. Krönt Verstappen die Traum-Saison in Katar?

Formel 1 – Katar-GP im Live-Ticker

Während Verstappen seinen dritten WM-Titel schon fest im Blick haben dürfte, wollen die anderen Fahrer um Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris und Co. den vorzeitigen Titelgewinn des Niederländers natürlich verhindern. Holt jemand anderes außer Verstappen den Sieg? Was wird der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg machen? Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Katar-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.42 Uhr: Auch für das morgige Rennen könnten die Sicherheitsbedenken Auswirkungen haben, wie etwa Pflichtboxenstopps nach 20 Runden, um die Reifen nicht zu hohen Belastungen auszusetzen.

13.37 Uhr: Der neue Zeitplan sieht wie folgt aus:

15 Uhr: Zehn Minuten Freies Training

15.20 Uhr: Sprint-Qualifying

20.30 Uhr: Sprint-Rennen

13.35 Uhr: Überraschende Nachrichten aus Katar! Das Sprint-Qualifying beginnt nicht wie geplant um 15 Uhr, sondern wird um 20 Minuten nach hinten verschoben. Hersteller Pirelli entdeckte nach dem Qualifying am Freitag Sicherheitsprobleme bei den Reifen. Grund dafür sollen die neu eingeführten Randsteine mit „Mini-Pyramiden“ sein. Die Folge: Die Kurven 12/13 werden überarbeitet und ein zehnminütiges Training eingeschoben.

11.57 Uhr: Perez nach seinem schwachen Auftritt im Qualifying: „Es war ziemlich schwierig. Wir hatten große Probleme mit der Balance“, hadert er. „Wir hatten so viele Probleme, dass ich mich gar nicht mit allen beschäftigen konnte. In jeder Kurve war es anders. Die Bedingungen sind ziemlich schwierig, und wir hatten einfach große Probleme.“

11.50 Uhr: Ein kurzer Blick in die Nachwuchsserien: Dort hat ein junger Mann jetzt einen Vertrag bei McLaren unterschrieben. Hier die Einzelheiten!

08.51 Uhr: Lassen wir das gestrige Qualifying noch einmal kurz Revue passieren: Verstappen ist wieder der große Dominator. Die McLaren waren ihm eigentlich auf den Fersen, machten sich das Leben mit Tracklimits-Strafen selbst schwer. Mercedes startet deshalb von zwei und drei. Perez im Red Bull und Sainz im Ferrari enttäuschten.

Samstag, 08.48 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Nach dem Qualifying am Freitag steht heute der Sprint-Tag an. Um 15 wird das Sprint-Shootout ausgetragen, um 19.30 Uhr findet dann das Sprint-Rennen statt.

Ergebnis Qualifying:

Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Alonso (Aston Martin) Leclerc (Ferrari) Piastri (McLaren) Gasly (Alpine) Ocon (Alpine) Bottas (Alfa Romeo) Norris (McLaren) Tsunoda (AlphaTauri) Sainz (Ferrari) Perez (Red Bull) Albon (Williams) Hülkenberg (Haas) Sargeant (Williams) Stroll (Aston Martin) Lawson (AlphaTauri) Magnussen (Haas) Zhou (Alfa Romeo)

20.23 Uhr: Und ganz spät wird auch die Zeit von Piastri gestrichen! Nach Norris fällt also auch der andere McLaren-Pilot zurück! Neuer Dritter ist Hamilton – Doppel-Podium für Mercedes. Piastri startet von sechs, Alonso und Leclerc rücken auf vier und fünf vor.

20.10 Uhr: Hamilton ist auf der Vier. Dahinter kommen in der Reihenfolge Alonso, Leclerc, Gasly, Ocon, Bottas und schließlich dann Norris. Morgen geht es weiter mit dem Sprint-Tag. Es könnte der Weltmeister-Tag für Verstappen werden.

20.07 Uhr: Schock für Norris und McLaren! Die schnelle Runde des Briten wird aufgrund der Tracklimits gestrichen – er fällt auf Platz zehn zurück. Russell also hinter Verstappen, Norris-Teamkollege Piastri auf der Drei.

Q3/20.04 Uhr: Und Verstappen bleibt vorne! Norris kam ganz nah ran, schlägt die Zeit des Niederländers allerdings nicht. Russell kommt als Dritter ins Ziel!

Q3/ 20.00 Uhr: Die Piloten gehen auf ihre letzten Runden. Jetzt wird es so richtig spannend!

Q3/19.55 Uhr: Verstappen führt das Feld knapp fünf Minuten vor Schluss mit einer starken Zeit an! Springt noch jemand vor den Niederländer?

Q3/19.50 Uhr: Rein in Q3! Wie wird die Startaufstellung am Sonntag aussehen?

19.48 Uhr: Für Perez ist das der nächste Nackenschlag! Nun ist sogar die Vize-WM in Gefahr. Hamilton liegt lediglich 33 Punkte hinter dem Mexikaner – am Sonntag könnte dieser Vorsprung weiter schmelzen.

19.45 Uhr: Anstelle von Verstappen fährt dieses Mal Hamilton die schnellste Zeit. Verstappen ist Zweiter, Norris Dritter. Nun geht es um die Pole Position – wer schnappt sich Startplatz eins?

Q2/19.43 Uhr: Hülkenberg verpasst die Top 10! Der Deutsche muss die Segel streichen. Und auch Sainz ist raus! Das ist eine Überraschung – der Spanier landet nur auf Platz 12. Perez schafft es auch nicht, der Mexikaner kommt nur auf Platz 13. Auch Albon und Tsunoda sind raus! Was eine Enttäuschung für Sainz und Perez

Q2/19.40 Uhr: Aufreger um Verstappen und Sainz. Der Niederländer war auf einer schellen Runde und der Ferrari-Pilot behindert Verstappen. Das könnte für Sainz noch ein Nachspiel haben.

Q2/19.36 Uhr: Wie schon in Q1 ist Verstappen auch in Q2 ganz vorn, Derzeit dahinter: Russell und Hamilton. Noch sind etwa fünf Minuten auf der Uhr. Hülkenberh kämpft um den Einzug ins Q3.

Q2/19.28 Uhr: Und weiter geht’s. Wer fliegt nun raus? Wer darf in Q3 um die Pole kämpfen?

19.23 Uhr: Verstappen unterstreicht seine Ambitionen an diesem Wochenende und fährt die schnellste Zeit in Q1. Norris kommt auf der Zwei ins Ziel, Alonso auf der Drei. In wenigen Minuten wartet dann Q2.

Q1/19.21 Uhr: Der erste Teil der Quali ist rum! Das wurde hinten raus noch eng: Zhou, Magnussen, Lawson, Stroll und Sargeant sind raus. Der US-Amerikaner wurde in letzter Sekunde von Teamkollege Albon rausgekegelt.

Q1/19.14 Uhr: Alonso führt weiterhin das Tableau an. Die beiden Mercedes-Piloten Russell und Hamilton rangieren im Moment auf Rang zwei und drei. Hinten ist es ziemlich knapp, das wird zum Ende hin richtig spannend.

Q1/19.10 Uhr: Die schnellste Zeit verbucht gerade Aston Martin-Pilot Fernando Alonso. Ocon ist derzeit auf der zwei, Leclerc auf der drei. Noch knapp zehn Minuten in Q1.

Q1/19.03 Uhr: Die ersten Runde werden gedreht, bis feststeht, wer in Q1 gescheitert ist, dauert es aber noch eine gute Viertelstunde.

19.00 Uhr: Und los geht’s! Welche fünf Piloten müssen schon nach dem ersten Teil der Quali für heute ihre Sachen zusammenpacken? Kommt es sogar schon zu einer Überraschung?

18.55 Uhr: So langsam geht es los, der Blutdruck bei den Teams dürfte wieder steigen. In wenigen Minuten startet das Qualifying zum Großen Preis von Katar.

18.47 Uhr: Wie lief das erste Training für Hülkenberg? Erstaunlich gut! Im Vorfeld hatte der deutsche Formel-1-Pilot betont, dass das Team große Probleme in Katar haben würde. Im ersten freien Training war davon nichts zu sehen – am Ende hieß es Platz acht. Kann er das gleich im Qualifying bestätigen?

17.36 Uhr: Nachdem McLaren in Suzuka überragte und Platz zwei (Norris) und drei (Piastri) belegte, kamen die beiden Papayas in Katar noch nicht so gut in Schwung. Im Training fuhren die McLaren auf Rang neun und zehn. Drehen sie im Qualifying und im Rennen dennoch so richtig auf? Wie auch Mercedes, wartet der britische Rennstall noch auf den ersten Saisonsieg.

17.32 Uhr: Noch knapp anderthalb Stunden bis die Motoren wieder heiß laufen. Im ersten freien Training dominierte Verstappen. Allerdings waren sowohl Leclerc als auch Sainz dem Niederländer dicht auf den Fersen. Können sie Ferraris Verstappen heute ärgern?

17.05 Uhr: Um sich erneut die Formel-1-Krone aufsetzen zu können, muss Verstappen gar nicht bis zum Rennen am Sonntag warten. Schon morgen im Sprint könnte es soweit sein.

So sichert sich Verstappen beim morgigen Sprint auf dem Losail International Circuit die Formel-1-Weltmeisterschaft:

Pérez wird Erster im Sprintrennen, Verstappen wird mindestens Sechster

Pérez wird Zweiter im Sprintrennen, Verstappen wird mindestens Siebter

Pérez wird Dritter im Sprintrennen, Verstappen wird mindestens Achter

Pérez wird maximal Vierter im Sprintrennen

16:35 Uhr: Wo könnt ihr den Kampf um die vordersten Startpositionen verfolgen? Das verraten wir Euch hier!

16.30 Uhr: Wer sichert sich die Pole in Katar? Legt Verstappen schon heute den Grundstein für seinen dritten WM-Titel? Diese Fragen werden wir in knapp drei Stunden beantworten können. Derzeit läuft noch das erste freie Training.

Weitere News:

Freitag, 6. Oktober, 16.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker rund um das Rennwochenende in Katar. Am Freitag steht das Qualifying an, Samstag geht es weiter mit dem Sprintrennen, ehe es am Sonntagabend dann mit den Großen Preis von Katar weitergeht. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.