Formel 1: Irre Hamilton-Wende? Jetzt meldet sich sogar Toto Wolff

Es ist ein Horror-Start für Lewis Hamilton bei seinem neuen Formel-1-Team Ferrari. Der siebenfache Weltmeister hat sich das alles genauso anders vorgestellt wie es vermutlich auch die Scuderia. Hoffnung auf Besserung? Die gibt es immer.

Wer ihn bestens ersetzt hat: Mercedes. Teamchef Toto Wolff hat mit Kimi Antonelli das Wunderkind der Formel 1 ins Auto gesetzt und er überzeugt. Jetzt spricht der Österreicher über Hamilton.

Formel 1: Kommt es zur Hamilton-Wende?

Es gibt sie immer: die Startschwierigkeiten, wenn man zu einem neuen Team wechselt. Die erlebt aktuell Lewis Hamilton in der Formel. Der Superstar hat große Probleme im SF-25. Bis auf das Sprint-Rennen in China, das er gewonnen hat, wartet Hamilton auf sein erstes Grand-Prix-Podium mit der Scuderia.

Auch interessant: Formel 1: Mercedes-Hammer steht bevor! War’s das für Verstappen?

„Ich bin nicht überrascht, dass es diese Bodenwellen gibt“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Rande des Grand Prix von Miami über Hamiltons Start bei Ferrari. Gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc hat Hamilton oft das Nachsehen. Der Monegasse sei schließlich „einer der Besten“ in der Königsklasse, meint Wolff.

Zu Hamilton sagte der Österreicher: „Von außen betrachtet und im Gespräch mit ihm ist das also eine Lernkurve, die jeder neue Fahrer in einem Spitzenteam durchlaufen muss.“ Es wird also nicht mehr lange dauern, bis er dann auch weitere Erfolge feiern wird, ist sich Wolff sicher.

„Wird er überragend sein“

Denn sobald sich Hamilton und Ferrari besser kennengelernt haben, „wird er überragend sein. Daran habe ich keinen Zweifel“, so Wolff, der vor allem an den Sprint-Sieg des britischen Formel-1-Stars erinnert: „Er hat das Rennen komplett dominiert. Es ist nicht so, dass man die Magie in einem Rennen hat und verliert sie dann plötzlich im nächsten. Ich glaube fest daran, dass sie noch da ist.“

Mehr Nachrichten für dich:

Und siehe an: Im nächsten Sprint-Rennen in Miami konnte Hamilton sich den dritten Rang hinter den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sichern. Zwar profitierte der Brite von zahlreichen Unfällen und einer Strafe für Max Verstappen, doch am Ende wird der Legende das völlig egal sein. Dieser kleine Erfolg wird ihm sehr guttun.