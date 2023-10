Formel 1: Max Verstappen ist Weltmeister – doch ER bereitet ihm jetzt Kopfschmerzen

Max Verstappen hat es geschafft. Der Niederländer hat seinen dritten WM-Titel in der Formel 1 eingefahren. Mit dem zweiten Platz im Sprintrennen von Katar machte er alles klar und krönte eine unfassbar dominante Saison mit der Weltmeisterschaft.

Eine Sache aber ärgerte Max Verstappen an diesem Samstag (7. Oktober). Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister wollte den Sprint gewinnen, doch ein Neuling stahl ihm an diesem Tag die Show – und wird ihm wohl auch noch in den nächsten Jahren große Kopfschmerzen bereiten.

Formel 1: Verstappen ist jetzt ein ganz Großer

Zehn Siege in Folge, nur ein einziges Mal nicht auf dem Podium. So eine Leistung hat es noch nie gegeben – und damit steigt Verstappen auf in den Formel-1-Olymp. Er gehört jetzt zu den ganz Großen, wird genannt in einer Reihe mit Michael Schumacher, Lewis Hamilton oder auch Sebastian Vettel.

Es scheint, als könnte niemand Max Verstappen und Red Bull aufhalten. Das Auto ist eine Rakete und Verstappen ein Fahrer von einem anderen Stern. Diese Konstanz, die er an den Tag gelegt hat, kann nicht hochgenug angerechnet werden.

Aber: Die Konkurrenz schläft nicht. „Ich weiß, dass die Leute um uns herum ein wenig aufholen“, sagt auch Max Verstappen. Da gibt es nämlich einen Rookie, der Verstappen schon in Katar ein wenig die Show vermieste.

Wird Oscar Piastri (l.) der neue Gegenspieler von Max Verstappen? Foto: IMAGO/HochZwei

Rookie Piastri erinnert an Hamilton & Co.

Oscar Piastri ist der neue aufgehende Stern am Formel-1-Himmel. Der Australier feierte im Sprint-Rennen von Katar seinen ersten Sieg – und das in seiner Rookie-Saison. Er erinnert ein wenig an den jungen Lewis Hamilton, der 2007 in seiner Rookie-Saison für McLaren gleich die ersten Siege einfuhr – oder auch an Sebastian Vettel oder Max Verstappen selbst, die auf Anhieb vorne mitmischten.

Wenn man sieht, welche Karriere diese Fahrer hingelegt haben, kann man wohl getrost sagen, dass Piastri eine rosige Zukunft bevorstehen könnte. Mit McLaren wurde er in dieser Saison von Woche zu Woche stärker, inzwischen sind die Papaya-Flitzer die zweite Kraft in der Formel 1 – und machen Red Bull ordentlich Druck.

Noch ist Red Bull ein ganzes Stück weg, noch reicht es nicht, um über eine ganze Saison um den Titel zu kämpfen. Schafft McLaren aber das Auto bis zum nächsten Jahr in einem ähnlichen Tempo weiterzuentwickeln, dürfen wir uns auf einen Zweikampf freuen.