Formel 1: Haas vor Katar-GP mit großen Problemen – Hülkenberg ohne Hoffnung

In der Formel 1 steht an diesem Wochenende der Große Preis von Katar an. Große Freude will da aber beim deutschen Piloten Nico Hülkenberg nicht aufkommen. Er will das Rennen in dem Wüstenstaat einfach hinter sich bringen und rechnet sich keine Chancen aus.

Haas fährt in der Formel 1 nur hinterher. Die ordentliche Phase, als Nico Hülkenberg auch Chancen auf Punkte hatte, ist längst wieder vorbei – und auch in Katar wird Haas wohl nur die Rücklichter sehen.

Formel 1: Hülkenberg gnadenlos – „Wir versuchen zu überleben“

„Wir versuchen zu überleben – und dann alle Augen auf Austin“, sagte Nico Hülkenberg am Donnerstag (05. Oktober) in Katar und machte mit diesem Satz eigentlich schon klar, wie das Wochenende bei Haas laufen wird. Er versuchte nicht einmal, die offensichtlichen Probleme schönzureden.

Der Haas ist aktuell der Reifenfresser schlechthin in der Formel 1. Sieht es im Qualifying auf eine Runde noch ganz gut aus, lässt die Leistung im Rennen exponentiell nach. Von Runde zu Runde werden Nico Hülkenberg und sein Teamkollege Kevin Magnussen dramatisch langsamer.

Nach dem katastrophalen schwachen Auftritt in Suzuka erwartet Hülkenberg in Katar eine ähnliche Leistung. Der Wüstenkurs von Lusail sei der Strecke in Suzuka ähnlich. Der 36-Jährige schlussfolgert: „Man braucht auch hier viel Anpressdruck und Balance, dann hat man eine gute Chance – leider waren wir aber in Suzuka nicht sehr schnell.“

Haas-Boss Günther Steiner sprach zudem ein weiteres Problem an: „Das Einzige, was mir Kopfzerbrechen bereitet, sind die Temperaturen, die wirklich hoch sind, so um die vierzig Grad. Wir fahren aber nachts, also sollte es in Ordnung sein.“

Haas hat eine große Hoffnung

Bei Haas wartet alles auf den 20. Oktober: Im 1. Freien Training von Austin wird Haas endlich ein umfangreiches Update bringen. Das soll dann für die Trendwende und für Punkte beim Heim-GP in Texas sorgen. „Wir warten da sehr lange drauf und freuen uns“, sagte Hülkenberg.