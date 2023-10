Formel 1 – Katar-GP im Live-Ticker: Macht Verstappen jetzt schon alles klar?

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte gastiert die Formel 1 in Katar. Nach 2021 dürfen Max Verstappen und Co. nun erneut am Persischen Golf fahren und um wichtige WM-Punkte kämpfen. Am Freitagabend (6. Oktober, 19 Uhr) fahren die 20 Fahrer um die Pole Position in Katar.

Das Rennen am Sonntag (8. Oktober, 19 Uhr) könnte für Max Verstappen ein ganz besonderes werden. Der Niederländer hat schon an diesem Wochenende die Gelegenheit, seinen dritten Formel-1-WM-Titel in Serie zu gewinnen. Krönt Verstappen die Traum-Saison in Katar?

Formel 1 – Katar-GP im Live-Ticker

Während Verstappen seinen dritten WM-Titel schon fest im Blick haben dürfte, wollen die anderen Fahrer um Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris und Co. den vorzeitigen Titelgewinn des Niederländers natürlich verhindern. Holt jemand anderes außer Verstappen den Sieg? Was wird der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg machen? Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Katar-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

17.36 Uhr: Nachdem McLaren in Suzuka überragte und Platz zwei (Norris) und drei (Piastri) belegte, kamen die beiden Papayas in Katar noch nicht so gut in Schwung. Im Training fuhren die McLaren auf Rang neun und zehn. Drehen sie im Qualifying und im Rennen dennoch so richtig auf? Wie auch Mercedes, wartet der britische Rennstall noch auf den ersten Saisonsieg.

17.32 Uhr: Noch knapp anderthalb Stunden bis die Motoren wieder heiß laufen. Im ersten freien Training dominierte Verstappen. Allerdings waren sowohl Leclerc als auch Sainz dem Niederländer dicht auf den Fersen. Können sie Ferraris Verstappen heute ärgern?

17.05 Uhr: Um sich erneut die Formel-1-Krone aufsetzen zu können, muss Verstappen gar nicht bis zum Rennen am Sonntag warten. Schon morgen im Sprint könnte es soweit sein.

So sichert sich Verstappen beim morgigen Sprint auf dem Losail International Circuit die Formel-1-Weltmeisterschaft:

Pérez wird Erster im Sprintrennen, Verstappen wird mindestens Sechster

Pérez wird Zweiter im Sprintrennen, Verstappen wird mindestens Siebter

Pérez wird Dritter im Sprintrennen, Verstappen wird mindestens Achter

Pérez wird maximal Vierter im Sprintrennen

16.30 Uhr: Wer sichert sich die Pole in Katar? Legt Verstappen schon heute den Grundstein für seinen dritten WM-Titel? Diese Fragen werden wir in knapp drei Stunden beantworten können. Derzeit läuft noch das erste freie Training.

Freitag, 6. Oktober, 16.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker rund um das Rennwochenende in Katar. Am Freitag steht das Qualifying an, Samstag geht es weiter mit dem Sprintrennen, ehe es am Sonntagabend dann mit den Großen Preis von Katar weitergeht. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.