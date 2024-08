Formel 1: Deutliche Worte! Leclerc mit krassem Geständnis

Charles Leclerc und Carlos Sainz sind seit Jahren das starke Duo bei der Scuderia Ferrari – seit 2021 kämpfen sie gemeinsam um Punkte in der Formel 1. Mittlerweile ist das Verhältnis der beiden Teamkollegen gut – doch das war offenbar nicht immer so.

Die Formel 1 ist ein hartes Geschäft und wohl so umkämpft wie kaum ein anderer Profisport. Dieser Konkurrenzkampf färbt auch auf Teamkollegen innerhalb des Rennstalls ab. Leclerc spricht vor dem Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Sainz nun über den Spanier.

Formel 1: Leclerc spricht Klartext über Sainz

Immer wieder haben Leclerc und Sainz betont, dass sie gut miteinander auskommen und dass sie gemeinsam alles für das Team machen, um erfolgreich zu sein. Doch dieser Gedanke musste sich laut Leclerc wohl erst entwickeln. Denn zu Beginn der gemeinsamen Zeit bei Ferrari krachte es das ein oder andere Mal zwischen den beiden Top-Fahrern.

Zwar habe es viele Momente gegeben, „in denen ich ihn unter dem Helm hasste und er mich, weil wir die Situation nicht auf die gleiche Weise sahen“, räumt Leclerc im Podcast „Beyond the Grid“ ein. „Aber alles wurde nach einer Diskussion zwischen uns beiden geklärt“, so der Monegasse.

++ Formel 1: Team macht es offiziell – ER steigt ins Cockpit ++

„Ich hatte in meiner Karriere das Glück, zumindest in der Formel 1, dass ich immer mit Fahrern zu tun hatte, die wirklich offen für Diskussionen waren, und dass ich auch in der Lage war, die Geschehnisse auf der Strecke von der Beziehung abseits der Strecke zu trennen. Das war ebenfalls sehr wichtig“, erklärt Leclerc. Denn auch in dieser Saison gab es schon den ein oder anderen Zoff zwischen den beiden – etwa beim Sprint in Shanghai oder nach dem Rennen in Barcelona.

Leclerc und Sainz vor letzten gemeinsamen Rennen

Nach der langen Sommerpause der Formel 1 wird es für Sainz die große Abschiedstournee geben. Der Spanier wird nach der Saison zu Williams wechseln, stattdessen rückt Starpilot Lewis Hamilton an die Seite von Leclerc. „Ich denke, ich werde einfach Carlos, die Person, vermissen. Ich glaube, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Leider wird in der heutigen Welt alles zu sehr analysiert und kritisiert. Aber die Realität ist, dass wir immer ein sehr gutes Verhältnis hatten“, erklärte Leclerc über den bevorstehenden Abschied von Sainz.

Weitere News:

Bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi dürften die beiden Fahrer jedoch noch so viele Punkte wie möglich holen wollen. Schließlich können die beiden sowohl in der Einzel- als auch in der Teamwertung noch einiges erreichen.