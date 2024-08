Formel 1: Team macht es offiziell – ER steigt ins Cockpit

Die Sommerpause war lang, doch jetzt geht es in der Formel 1 endlich wieder los. Max Verstappen und Co. werden zum Rückrunden-Start in den Niederlanden auf Punktejagd gehen.

Bei einem Formel-1-Team gibt es direkt eine große Überraschung. Sauber/Audi hat nämlich einen Fahrerwechsel angekündigt. Valtteri Bottas wird in Zandvoort nicht am 1. Training teilnehmen.

Formel 1: Sauber macht es offiziell

Auch in dieser Saison müssen die Formel-1-Teams für zwei Trainings einen Rookie ins Auto setzen. Vor dem Zandvoort-GP sorgt Sauber jetzt für eine große Überraschung. Es wird kein junger Fahrer aus der eigenen Akademie im Cockpit fahren, sondern ein Ferrari-Ersatzfahrer: Robert Shwartzman.

Der 24-Jährige wird am Freitag im 1. freien Training den C44 von Valtteri Bottas fahren, verkündete Sauber wenige Tage vor dem Rennwochenende in den Niederlanden. „Wie schon bei früheren Gelegenheiten arbeiten wir mit der Scuderia Ferrari zusammen, um jungen Talenten eine Chance bei den Trainingseinheiten zu geben,“ so das Formel-1-Team. Für Shwartzman eine große Möglichkeit, sich zu präsentieren und andere Teams für die Zukunft auf sich aufmerksam zu machen.

In den vergangenen Jahren nahm Shwartzman immer wieder an einigen Freitags-Trainings von Ferrari teil. Doch einen festen Sitz in einem Formel-1-Auto bekam er bislang noch nicht. Aktuell ist er Test- und Ersatzfahrer der Scuderia.

Sauber weiter auf Fahrersuche

Ob er sich sogar Hoffnungen machen kann, im kommenden Formel-1-Jahr für Sauber fahren zu können? Denn der Rennstall sucht weiterhin nach einem Teamkollegen für Nico Hülkenberg, der ab 2025 für Sauber fahren wird.

Einer, der ihn besonders gut kennen dürfte, ist Saubers CEO Mattia Binotto, der von 2019 bis 2022 Ferrari-Teamchef war und die Entwicklung von Shwartzman genau beobachten konnte. Allerdings gibt es noch einige andere Kandidaten. Dazu zählt auch Sebastian Vettel. Um die deutsche Rennlegende gibt es seit Kurzem ein irres Gerücht über eine Formel-1-Rückkehr.