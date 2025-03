Formel 1 – China-GP im Live-Ticker: Nach Norris-Gala! Schlägt Verstappen zurück?

Das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison in Australien hatte gleich eine Menge zu bieten: Regenprobleme, viele Ausfälle, Rookie-Dramen und ein enger Kampf an der Spitze zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Nun macht die Königsklasse des Rennsports erstmals seit 2019 wieder in China Halt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Große Preis von China in den vergangenen fünf Jahren abgesagt worden. Jetzt fahren Verstappen, Norris und Co. wieder in Shanghai. Teil zwei der neuen Formel-1-Saison steht an!

Formel 1 – China-GP im Live-Ticker:

Die Fahrer, die in Australien überzeugen konnten, wollen die Leistung in Shanghai bestätigen. Diejenigen, für die es in Melbourne alles andere als rund lief, wollen Wiedergutmachung betreiben. Wie schlagen sich die Rookies? Wie ergeht es Lewis Hamilton im Ferrari und wie gestaltet sich der Kampf an der Spitze? Alle Informationen und Highlights zum China-GP bekommst Du hier im Live-Ticker!

China-GP-Zeitplan:

Freitag, 21. März, 8.30 Uhr: Sprint Qualifikation

Samstag, 22. März, 4 Uhr: Sprintrennen

Samstag, 22. März, 8 Uhr: Qualifikation für den Großen Preis

Sonntag, 23. März, 8 Uhr: Großer Preis von China

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

8.31 Uhr: Gleich beginnt mit dem Sprint-Qualifying das erste Highlight des Wochenendes. Das erste und einzige freie Training konnte Norris für sich entscheiden. Holt er auch die Sprint-Pole?

07.30 Uhr: Das letzte Wochenende dürfte dem ein oder anderen Team noch in den Knochen stecken, viel Zeit zum Durchatmen blieb jedoch nicht. Die nächsten Punkte sind zu vergeben, das zweite Rennwochenende der Saison steht vor der Tür.

Weitere News:

Freitag, 21. März, 07 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Großen Preis von China. Erstmal seit sechs Jahren ist die Formel 1 in Shanghai zu Gast. Ein ereignisreiches Wochenende wartet auf alle Motorsport-Fans. Los geht es in gut anderthalb Stunden mit der Qualifikation zum Sprintrennen.