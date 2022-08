In der Formel-1-Saison 2022 gibt es vier neue Fahrerpaarungen. Es geht ein Rookie an den Start und zwei bekannte Gesichter kommen in die Königsklasse zurück. Wir zeigen Dir alle Fahrer der neuen Saison.

Formel 1: Star-Pilot in Strapsen – Fans können nicht glauben, was sie sehen

Aktuell erholen sich die Piloten in der Formel 1 in der Sommerpause, bevor es in rund zwei Wochen wieder losgeht.

Dem ein oder anderen Fahrer wird in der Erholungszeit dabei so langweilig, dass er viel in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. So wie Alex Albon, der die Fans der Formel 1 mit einem Strapsen-Bild zum Ausrasten bringt.

Formel 1: Star-Pilot in Strapsen – das steckt dahinter

„Was ist das denn???“, fragten sich die vielen Formel-1-Fans in den sozialen Medien, als sie das Bild von Mercedes-Star George Russell in Strapsen gesehen haben. In seiner Instagram-Story veröffentlichte Williams-Pilot Alex Albon das Foto von seinem britischen Kumpel.

Doch was hat es genau damit auf sich? Schaut man ganz genau hin, ist zu sehen, dass das Foto bearbeitet worden ist. Russell trägt natürlich keine Strapsen, die wurden ihm auf sein Körper drauf bearbeitet.

No Alex no that is so not right pic.twitter.com/LTbiGkuhG2 — WTF1 (@wtf1official) August 16, 2022

Das Bild ist aber nicht von Albon selbst bearbeitet worden, sondern von der Instagram-Seite „george_russell_lingerie“, die tagtäglich Fotos in verschiedensten Strapsen mit dem Mercedes-Piloten postet.

Formel 1: Fans rasten aus

Und eines der Bilder zeigte Albon in seiner Story mit mehrere Lachsmileys. Diese Story wurde anschließend in den sozialen Medien reichlich geteilt. Die Formel-1-Fans kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Formel 1: Alex Albon (l.) und George Russell (r.) sind gute Freunde. Foto: IMAGO / Pro Shots

+++ Formel 1: Piastri-Irrsinn wird immer verrückter – jetzt kommen weitere Details ans Licht +++

„Junge, Alex. Was zur Hölle machst du da?“, „Man merkt, dass ihm die Sommerpause nicht gut tut“, und „Hahahaha, ich kann nicht mehr. So gut bearbeitet!“, heißt es unter anderem auf Twitter in den vielen Kommentaren.

-------------------------------------

Mehr News zur Formel 1:

-------------------------------------

Und was sagt George Russell zu den Bildern? Noch hat sich der Mercedes-Pilot nicht dazu geäußert. Ob er das ganze mit Humor nehmen wird? (oa)