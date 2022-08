Formel 1: Vernichtende Ferrari-Kritik – „Gehören gefeuert“

In der Formel-1-Saison 2022 gibt es vier neue Fahrerpaarungen. Es geht ein Rookie an den Start und zwei bekannte Gesichter kommen in die Königsklasse zurück. Wir zeigen Dir alle Fahrer der neuen Saison.

In der Formel 1 galt Ferrari zu Beginn der Saison als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel. Charles Leclerc und Carlos Sainz haben das wohl schnellste Auto im Feld, dennoch beträgt der Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen satte 80 Punkte.

Dafür machte Ferrari in der ersten Saisonhälfte der Formel 1 einfach zu viele Fehler. F1-Experte Marc Surer zieht ein deutliches Fazit und fordert Ferrari dazu auf, aus den Fehlern Konsequenzen zu ziehen.

Formel 1: Vernichtende Ferrari-Kritik

„Die Strategen gehören gefeuert“, wird Surer deutlich. Ferrari machte sich in den vergangenen Rennen zur Lachnummer in der Formel 1 mit heftigen Fehlern. Vor allem bei Charles Leclerc. Der Ferrari-Star schaffte es in den vergangenen acht Rennen nur ein einziges Mal aufs Podium.

Gründe für die miserablen Ergebnisse waren eigene Fehler von Ferrari wie etwa in Frankreich und fehlende Zuverlässigkeit wie in Aserbaidschan oder in Spanien. In Monaco, England und Ungarn waren es katastrophale Strategiefehler, die ihm sogar Siege gekostet haben.

Ferrari machte sich zuletzt immer mehr zur Lachnummer in der Formel 1. Foto: IMAGO / Insidefoto

+++ Formel 1: Piastri-Irrsinn wird immer verrückter – jetzt kommen weitere Details ans Licht +++

„Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln, dass sie es einfach immer wieder schaffen, eine falsche Entscheidung zu treffen“, sagte Surer gegenüber „Formel1.de“. „Die Leute von der Strategie würde ich alle feuern!“

Formel 1: Reagiert Ferrari auf die Fehler?

Auch bei Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz wurden schon etliche Fehler gemacht. „Also wie man so viel falsch machen kann, es ist unglaublich“, so Surer.

Nach dem Rennen in Ungarn verteidigte Teamchef Mattia Binotto sein Team und hat die Schuld auf das Auto gegeben, das zu langsam gewesen sein soll. Das ist für Surer aber bislang Ferraris „schwächste“ Erklärung: „Ja, wenn du die falschen Reifen drauf tust – vorher hat er das Rennen ja angeführt –, dann ist es wirklich zu langsam ...“

-------------------------------------

Mehr News zur Formel 1:

-------------------------------------

Ob es in der zweiten Saisonhälfte besser laufen wird? Nach der Sommerpause steht am 28. August das Rennen in Spa an. (oa)