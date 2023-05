Formel 1: Absage an Star-Wechsel! „Für ihn gibt es keine andere Möglichkeit“

Gerüchte in der Formel 1 gibt es immer wieder. Oftmals sind es Berichte über mögliche Wechsel eines Piloten. Wechsel, die eigentlich kaum jemand für möglich halten würde. Doch sie kommen gelegentlich vor.

Auch Charles Leclerc wurde in den vergangenen Wochen vermehrt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der Formel-1-Star soll bei Ferrari nicht zufrieden sein. Schließlich will er um den WM-Titel kämpfen. Bei der Scuderia hat er diese Möglichkeit aber kaum, dafür sind die Red Bulls zu schnell. Allerdings glaubt eine F1-Ikone nicht daran, dass es zu einem Leclerc-Wechseln kommen wird.

Formel 1: Absage an Star-Wechsel

Bereits seit einigen Wochen gibt es die hartnäckigen Gerüchte um Charles Leclerc. So wird in der Formel 1 spekuliert, dass der Monegasse in der kommenden Saison Lewis Hamilton im Mercedes ersetzen könnte. Schließlich läuft der Vertrag des Briten bei den Silberpfeilen aus. Ob es zu einer Verlängerung kommen wird, zeigt sich dann im Laufe der Saison.

Leclerc wäre als Ersatz parat und würde bei Mercedes wohl bessere Chancen auf einen Titel haben als bei Ferrari. Aber auch bei Red Bull wird wohl in der kommenden Saison ein Platz frei, auch wenn Sergio Perez einen Vertrag bis 2024 hat. Die Beziehung zwischen dem Mexikaner und Max Verstappen ist gar nicht gut. So wird über eine Trennung zum Ende des Jahres spekuliert.

Doch wenn es nach dem ehemaligen Piloten Damon Hill geht, wird es nicht zu einem Leclerc-Wechsel zu einem der beiden Top-Teams kommen, so dass der Pilot „bei Ferrari steckenbleibt. Er hat nie wirklich um die Meisterschaft mitgekämpft. Es gab immer Momente, in denen es gut lief und die dann wieder verblassten, und er hatte auch diese schlechten Momente in den Qualifyings“, sagte die Motorsport-Legende.

Leclerc lange bei Ferrari?

Und der Formel-1-Weltmeister von 1996 weiter: „Wenn man sich die Top-Teams anschaut und weiß, wen sie in ihren Teams haben, sind sie wahrscheinlich mit dem, was sie im Moment haben, zufrieden. Ich bin mir nicht sicher, ob er woanders hingehen kann. Red Bull bezweifle ich. Bei Mercedes bin ich mir sicher, dass Toto Wolff bei Lewis Hamilton bleiben wird. Und das so lange, bis sich Lewis entscheidet, nicht mehr zu fahren. Er hat keine andere Möglichkeit. Ich denke, dass Charles perfekt zu Ferrari passt. Er wird auch auf lange Sicht dableiben, bis sie ihm ein Auto geben, mit dem er eine Meisterschaft gewinnen kann.“

Leclerc seinerseits hat sich in den vergangenen Wochen klar zu Ferrari bekannt. „Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf das Projekt, in dem ich mich heute befinde, nämlich Ferrari. Darauf vertraue ich und bin zuversichtlich für die Zukunft, erklärte Leclerc angesprochen auf die Gerüchte.