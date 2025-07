Nächster Korb für Bayern München und Max Eberl! Offensiv-Star nicht zu haben

Mit Tom Bischof und Jonathan Tah hat Bayern München bereits zwei Neuzugänge präsentieren können. Doch seit dem Tah-Deal sind die Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters mächtig ins Stocken geraten.

Vor allem auf der Suche nach neuen Offensiv-Kräften handelt sich Bayern München eine Absage nach der anderen ein. Nach Florian Wirtz, Nico Williams, Bradley Barcola und Jamie Gittens wird auch ein weiterer Wunschspieler nicht nach München wechseln: Kaoru Mitoma soll kein Interesse an einem Wechsel haben.

Bayern München hat erneut das Nachsehen

Der FC Bayern München hat auf dem Transfermarkt weiterhin kein Glück. Nach Absagen mehrerer Spieler scheint auch Mitoma kein Wechselkandidat zu sein. Laut „Sky Sports“ will der Japaner langfristig bei Brighton & Hove Albion bleiben und seinen Vertrag, der bis 2027 läuft, sogar verlängern.

Der englische Klub hat bereits Angebote aus Saudi-Arabien für Mitoma abgelehnt. Auch die Chancen von Bayern München, Mitoma zu verpflichten, gelten als minimal. Der Spieler scheint fest bei Brighton eingeplant, wie Aussagen von Fabian Hürzeler, dem deutschen Trainer der „Seagulls“, unterstreichen.

Hürzeler betonte: „Ich freue mich sehr darauf, ihn wiederzusehen. Das ist der Plan. Wir freuen uns darauf, weiter mit ihm zu arbeiten und zu versuchen, ihn zu verbessern, denn ich glaube, dass er sein Limit noch nicht erreicht hat.“ Damit macht Brighton sein Vertrauen in den Flügelspieler deutlich.

Hürzeler plant weiter mit Mitoma

Hürzeler sieht Mitoma als zentralen Bestandteil seines Teams und lobt: „Das ist unsere Aufgabe, seine Aufgabe, die Aufgabe des ganzen Vereins, das beste Potenzial aus den Spielern herauszuholen, und das ist es, was wir in der Vorsaison anstreben. Ich bin sicher, dass er ein wichtiger Teil von uns sein wird.“

Mitoma spielte eine überragende Saison 2024/25 und erzielte in Wettbewerben elf Tore sowie vier Assists in 41 Spielen. Dabei war er einer der Leistungsträger, auch wenn Brighton am Ende knapp die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb verpasste.

Der FC Bayern München hat somit einen weiteren Rückschlag im Ringen um einen offensiven Flügelspieler hinnehmen müssen. Mitomas Bleibewunsch zeigt, dass der deutsche Rekordmeister seinen Blick wohl auf andere Kandidaten richten muss.

