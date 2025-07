Urlaubs-Ausflug endet im Desaster – Kabel-1-Reporter fassungslos: „Schlimmster Trip meines Lebens“

Es hätte so schön sein können: Türkisblaues Meer, strahlender Sonnenschein und alles mitten im Indischen Ozean auf Mauritius.

„Es ist herrlich hier, oder? Traumhaft, dieser Strand, dieses klare Wasser. Aber trotzdem bin ich auf einem der schlimmsten Trips meines Lebens. Das liegt an diesen Katamaranen dort hinten in der Lagune“, schildert Kabel-1-Moderator Peter Giesel seine Erfahrung auf der Touristen-Insel.

Im Rahmen der Kabel-1-Doku „Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur“ hatte der 57-Jährige eine Erfahrung machen müssen, die ihn immer noch wütend macht. „Wir sind auf Mauritius und haben hier etwas Lebensgefährliches erlebt.“

Urlaubs-Ausflug endet im Desaster – Kabel 1 zeigt alles

Die Kabel-1-Sendung deckt diverse Machenschaften von Betrügern an Urlaubsorten auf. Am Donnerstag (3. Juli) ist Mauritius dran. Für die einen eine romantische Flitterwochen-Insel, für die anderen das pure Schnorchel-Paradies. Oder doch nicht?

Peter Giesel und sein Kamerateam wollen eine Katamaran-Tour zu drei Inseln machen. 40 Euro pro Person für drei Inseln, Mittagessen und Schnorchel-Gelegenheit. So lautet das Versprechen vom Veranstalter.

Zunächst einmal müssen alle Tourgäste mit dem Beiboot zum Katamaran gebracht werden, da dieses nicht direkt anlegen darf. Das dauert seine Zeit. Dazu gibt es schlechte Anweisungen und einen Stopp bei der ersten Insel gibt es trotz vorherigem Versprechen beim Kauf auch nicht. Die Insel ist ein Naturreservat und darf von Touristen gar nicht befahren werden.

Als es dann doch zu einer Insel zum Schnorcheln geht, bleibt nur sehr wenig Zeit zum Genießen. Erholung sieht anders aus. Die ersten Touristen dürfen auch schon wieder mit dem Beiboot zum Katamaran. Und dann passiert es: „Ach du Scheiße!“, ruft Peter Giesel nur und sieht, wie das kleine Boot mitten im Meer kentert.

Kabel-1-Reporter: „Horror-Trip“

„Das ist jetzt nicht lustig, was da passiert ist. Dieser Vollidiot, der dieses Boot fährt, hat zu viele Leute auf dem Boot gehabt, hat sich völlig verschätzt, ach du Scheiße, und ist gekentert.“ Der Moderator kann nicht glauben, was er sieht und macht sich Sorgen.

„Die retten die Leute gerade. Da war ne Schwangere dabei, da waren Kinder dabei. Alter, was sind denn das für Leute! Der muss doch wissen, wie er mit so einem Boot umgeht. Wir waren immer viel zu viele. Das kommt davon, wenn man hetzen muss und es schnell gehen muss.“

Das Boot liegt jetzt umgekehrt im Wasser. „Hoffentlich liegt da keiner drunter, hoffentlich haben es alle geschafft! Das sah fahrlässig aus wegen Zeitdruck.“

Ein toller Ausflug war das sicherlich nicht für alle Beteiligten. „Das war die mit Sicherheit schlimmste Tour, die ich in meinem Leben je erlebt habe“, so Giesel. Eine Dame habe nicht richtig schwimmen gekonnt, „das kann ganz einfach tödlich enden.“ Die Stimmung ist im Keller, bei den Touristen ist einiges zu Schaden gekommen. Laptops, Telefone etc.

Letztendlich resümiert der Star aus der Urlaubs-Doku seine Reise auf die eigentliche Trauminsel noch einmal: „Das war ein Horror-Trip.“

Wenn du dir auch noch einmal ein Bild von der Tour und der Insel machen willst, dann kannst du „Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur“ noch einmal in der Mediathek bei Joyn sehen.