Formel 1: Comeback! Skandalnudel steigt wieder ins Auto

Rund ein Jahr nach seinem Aus in der Formel 1 feiert Skandalnudel Nikita Mazepin sein Motorsport-Comeback.

Der Russe startet schon im Februar in einer neuen Rennserie. Eine Rückkehr in die Formel 1 wird es wohl so schnell aber nicht geben.

Formel 1: Mazepin steigt wieder ins Auto

Nach über einem Jahr wird Nikita Mazepin sein Motorsport-Comeback geben. Der ehemalige Team Kollege von Mick Schumacher wird an der asiatischen Le-Mans-Serie an den Start gehen, die im Februar starten soll. Fahren wird der ehemalige Haas-Pilot laut einem Bericht von „Motorsport-Total“ einen Oreca 07 LMP2 im Team 99 Racing. Mazepin teilt sich das Auto mit Ben Barnicoat und Felix Porteiro.

„Ich freue mich sehr, in der Asian Le Mans Series wieder an den Start zu gehen. Zusammen mit meinen Teamkollegen bei 99 Racing hoffe ich auf eine großartige Erfahrung in dem Sport, den ich liebe“, wird der Russe in dem Bericht zitiert.

„Gelegenheit, etwas neues auszuprobieren“

Dan Hodder, Sportdirektor von 99 Racing, sagte zur Verpflichtung des ehemaligen Formel-1-Piloten: „Für Nikita ist es natürlich eine Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, und zwar in einem professionellen, aber dennoch entspannteren Umfeld, als er es aus der Formel 1 gewohnt ist. Wir sehen bereits jetzt seinen Wunsch und sein Engagement von Anfang an konkurrenzfähig zu sein.“

Ausgetragen wird die asiatische Le-Mans-Serie wie auch schon in den vergangenen Jahren an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in den arabischen Emiraten. Im Dubai Autodrom und auf Yas Marina Circuit in Abu Dhabi werden am 11. und 12. sowie am 18. und 19. Februar jeweils zwei Rennen stattfinden. Für Mazepin bietet sich dann die Chance nach seinem Aus in der Formel 1 zu zeigen, dass er auch noch für was anderes als Skandale bekannt sein kann – nämlich für gutes Racing.