Formel 1: Hamilton packt über Beziehung zu Verstappen aus – „Vielleicht hat er ein Problem“

Seit eh und je gelten Lewis Hamilton und Max Verstappen als große Rivalen in der Formel 1. Der Höhepunkt hat sich im Kampf um den WM-Titel 2021 zugetragen.

Nun hat sich der Brite in einem Interview zu seinem Verhältnis mit dem amtierenden Weltmeister geäußert. Die Worte könnten den einen oder anderen Fan der Formel 1 überraschen.

Formel 1: Hamilton spricht über Rivalität mit Verstappen

In einem Interview mit den niederländischen „Formula 1 Magazine“ erklärt Hamiliton: „Ich respektiere ihn.“ Damit macht er deutlich, dass er kein persönliches Problem mit dem Niederländer haben würde. Ob das allerdings auf Gegenseitigkeit beruht, wagt der Brite zu bezweifeln. „Er ist viel jünger, also hat er vielleicht ein Problem mit mir. Aber ich bin mir da nicht sicher und gehe eigentlich nicht davon aus. Obwohl ich nicht für ihn sprechen kann“, so der mehrmalige Weltmeister.

Vorwürfe rund um Abu Dhabi von vor zwei Jahren mache der Mercedes-Pilot Verstappen allerdings nicht. „Er hat 2021 alles getan, was er tun musste, also warum sollte ich ein Problem mit ihm haben? Er hat jedes Wochenende seine Leistung gebracht, das kann ihm niemand nehmen“, gestand der Brite.

Formel 1: WM-Showdown als Höhepunkt in Rivalität

Den Höhepunkt der Rivalität zwischen den beiden Spitzenfahrern gab es zum Jahresende 2021. In Abu Dhabi gewann Max Verstappen nach einer kontroversen Entscheidung der Rennleitung seinen langersehnten ersten Weltmeister-Titel. Lewis Hamilton riss er ihn in aller letzter Sekunde auf der Zielgerade des Rennens aus der Hand.

Zuletzt gab es deswegen auch eine Klage gegen den Weltmeister von 2021. Der Vorwurf: Der Niederländer soll bei seinem ersten WM-Titel gegen den Budgetdeckel von umgerechnet 151,6 Millionen Euro verstoßen haben. Durch die Mehrausgaben hätte er sich einen unfairen Vorteil verschafft. Der Vorstoß von Mercedes wurde allerdings abgelehnt.