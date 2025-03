Formel 1: Schock-Moment um Fernando Alonso! Fans halten den Atem an

Es ist ein Saisonstart des Grauens für Fernando Alonso in der Formel 1. Schon in Melbourne schied er aus, in China war nun sogar sehr früh Schluss. Bremsen kaputt, schon nach vier Runden ging es in die Garage.

Was von außen wie ein simples technisches Problem aussah, war aber offenbar ein richtiger Schock-Moment. Von jetzt auf gleich, so berichtet der Spanier, waren seine Bremsen weg. Der Formel-1-Legende fuhr der Schreck in die Glieder. Er gesteht: „Das hätte viel schlimmer ausgehen können.“

Formel 1: Schreckmoment für Alonso

Er ist mit 43 Jahren nicht nur der Oldie, sondern wohl auch der beliebteste Fahrer im Grid. Und auch im hohen Alter kann Fernando Alonso nicht nur mithalten, sondern hat noch echte Ambitionen. Die dürften durch den verpatzten Saisonstart aber einen herben Dämpfer erlitten haben.

Crash in Melbourne, Defekt in Shanghai – der Weltmeister von 2005 und 2006 hat in keinem der beiden GPs die Zielflagge gesehen. Was in China (hier alle Highlights) nach einem unspektakulären Aus aussah, war aber offenbar eine durchaus kritische Nummer. „Alonsos Bremsen brennen“, funkte sein Hintermann Pierre Gasly in der vierten Runde an den Kommandostand. Kurz danach konnten auch die Fans den Rauch erkennen.

„Mir steckt der Schreck noch in den Knochen“

Selbst der erfahrene Star-Pilot hatte später an den Mikrofonen noch Puls. „Ich bin in der ersten Kurve auf die Bremse getreten und das Pedal ging komplett durch. Ich bin ganz ohne Bremsen gefahren. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Wäre das bei voller Geschwindigkeit in Kurve 14 passiert…“, will Alonso gar nicht weiterdenken. „Mir steckt der Schreck noch in den Knochen. Ich hätte voll in das Auto vor mir krachen können.“

Gut ausgegangen. Nun braucht Fernando Alonso aber eine sportliche Wende. Die Saison 2025 der Formel 1 ist noch überhaupt nicht seine.